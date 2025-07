Primele inflații din lume. Grecii au inventat două mari arme de distrugere în masă: catapulta și devalorizarea banilor, spune un bancher

În centrul Băncii Angliei se află o mică grădină interioară, apanajul guvernatorului în funcție. Inițial, grădina era un cimitir. Când Curtea Grădinii a fost restaurată, ca parte a renovărilor, curtea a fost plantată cu duzi. Motivul alegerii lor a fost dublu. În primul rând, exista considerentul practic că rădăcinile dudului cresc orizontal, nu în adâncime, riscând să afecteze seiful de dedesubt al Băncii Angliei (care conțin aproximativ 400.000 de lingouri de aur).

În al doilea rând, dudul a jucat un rol esențial în istoria banilor. În China secolului al VII-lea, scoarța dudului era folosită pentru a fabrica cei mai vechi bani de hârtie. La noi e o zicală: banii nu cresc în copaci. Dar în China timpurie, chiar creșteau; iar când au apărut, inflația a fost rapidă.

Dealtfel, printre numeroasele minuni care l-au impresionat pe Marco Polo s-a numărat și utilizarea bancnotelor de către dinastia Yuan. „Monetaria împăratului se află în orașul Khanbaliq”, a scris el, „și este amenajată în așa fel încât s-ar putea spune că a stăpânit arta alchimiei”. Polo a descris în detaliu cum „face bani” Marele Han, așa cum îl numea el: „El pune să se curețe scoarța copacilor – mai exact, de la duzii ale căror frunze sunt mâncate de viermii de mătase. Apoi, stratul subțire de fibră liberă dintre scoarță și lemnul copacului este îndepărtat. După ce este măcinat și zdrobit, este presat cu ajutorul lipiciului în foi asemănătoare celor din hârtie de bumbac, care sunt complet negre. Și când aceste foi sunt gata, sunt tăiate în bucăți de diferite dimensiuni, de formă dreptunghiulară și de lungime mai mare decât lățime. Și sunt făcute cu atâta autoritate și solemnitate ca și cum ar fi fost turnate din aur sau argint pur… în final, șeful desemnat de împărat înmoaie sigiliul care i-a fost încredințat și ștampilează banii, astfel încât amprenta sigiliului să rămână imprimată pe ea. Din acel moment moneda este mijloc legal de plată.”

Bancnotele erau cunoscute sub numele de Feiqian sau „bani zburători”, deoarece banii puteau „zbura” de la unul la altul fără a fi nevoie de monede sau aur.

Însă nu a trecut mult timp de la inventarea ideii și a urmat și apariția inflației. O versiune oficială de Jiaozi, sau de certificat de schimb, a fost lansată în 1023, cu mențiunea că bancnotele erau convertibile în monede. Cu toate acestea, presiunea asupra finanțelor guvernamentale din cauza războaielor a dus la tipărirea mai multor Jiaozi decât era necesar.

Prin devalorizarea bancnotelor față de monedele pe care trebuiau să le reprezinte, rezultatul a fost o creștere bruscă a inflației – până în 1107, suma totală de Jiaozi era de 20 de ori mai mare decât cea lansată inițial.

Rezultatul a fost că bancnotele au fost în cele din urmă retrase și înlocuite cu un nou set de bancnote: pentru a evita o nouă rundă de creștere a prețurilor, un procent stabilit din tipărirea oricăror bancnote noi trebuia să fie însoțit de o creștere a rezervelor de monede.

Unul dintre cele mai aprige deprecieri a banilor a avut loc în timpul Imperiului Roman.

În urma baterii inițiale de monede romane de către Augustus sub formă de Aureus de aur și Denarius de argint, o succesiune de împărați ulteriori au devalorizat moneda pe rând până când aceasta a devenit aproape lipsită de valoare. Nero a început acest proces în secolul I d.Hr., reducând conținutul de argint și crescând conținutul de metale comune din monede la 10%. Mai târziu, în același secol, împăratul Traian a redus și mai mult cantitatea de argint din Denar.

Procesul a continuat până când, în timpul domniei lui Antonius, cantitatea de argint din Denar a scăzut la doar 5%.

Un secol mai târziu, sub Gallienus, conținutul de argint a fost redus și mai mult, Denarul conținând a cinci miimi din argintul din timpul domniei lui Augustus.

În al doilea rând, Imperiul Roman a suferit de o inflație accentuată. Deprecierile romane au dus la o creștere a prețurilor la grâu: prețurile au crescut de 32 de ori în Egipt, de exemplu, între secolele I și III, apoi de 44 de ori în următorii 30 de ani și cu o rată anuală de 24% în deceniul următor.

Salariile reale au scăzut, soldații fiind plătiți din ce în ce mai mult cu alimente și haine, în loc de numerar. Deși nu a fost singurul factor care a contribuit la acest lucru, proasta gestionare economică a fost unul dintre numeroasele motive din spatele prăbușirii inevitabile a Imperiului Roman.

Grecii au inventat două mari arme de distrugere în masă – catapulta și devalorizarea banilor

În secolul al IV-lea î.Hr., Dionisos, tiranul din Siracuza, care conducea o colonie greacă în Sicilia, a avut o idee, fiind foarte presat de datorii.

El se bătea cu cartaginezii și avea mare nevoie de bani pentru a finanța războaiele.

Dionisos a inventat două mari arme de distrugere în masă – catapulta și devalorizarea banilor.

Catapulta a fost eficientă în distrugerea atenienilor, dar devalorizarea banilor de către Dionisos a dus la inflație, tulburări și rebeliune.

Dionisos acumulase datorii uriașe față de public și dorea o modalitate ușoară de a rambursa datoriile fără a crește taxele.

El a retras toate monedele de o drahmă din Siracuza (sub pedeapsa cu moartea), apoi a „șters” cifra 1 și a șanțat cifra 2. Practic vechea drahmă deveneau 2 drahme. Din pix. Cu noile monede el și-a plătit datoriile. Doar că oamenii au devenit furioși.

Dublarea valorii nominale totale a banilor în circulație a dublat doar prețul în bani al tuturor lucrurilor. Un sac de cereale era tot un sac de cereale, dar prețul său în drahme era acum efectiv umflat cu 100%. Banii pe care oamenii îi primeau pentru a-și rambursa datoriile au putut cumpăra doar jumătate din suma pe care o primeau înainte de depreciere.

Inflația britanică, provocată de regi și regine

Peste un mileniu mai târziu, aceleași greșeli au fost repetate, de data aceasta de Henric al VIII-lea, regele Angliei, între 1509 și 1547. În ultima parte a domniei sale, problemele financiare au dus la decizia de a devaloriza moneda. P

rocesul a început în Irlanda în 1536, cu monede de argint bătute cu 90% metal prețios, în comparație cu monedele anterioare. După ce această primă devalorizare a trecut relativ neobservată, Henric și succesorii săi au încercat din nou trucul – de șase ori în total sub Henric, de șase ori sub succesorul său, Eduard al VI-lea, apoi de alte două deprecieri sub Maria I și, respectiv, Elisabeta I. Între 1544 și 1551, sub Henric și Eduard, procesul a fost cel mai avansat și a devenit cunoscut sub numele de Marea Devalorizare.

Până la sfârșitul procesului, valoarea unei monede de argint fusese redusă la doar un sfert din valoarea sa anterioară. Inflația, desigur, a continuat să crească: în anii 1530 și 1540, aceasta a crescut cu aproximativ 29% în comparație cu cei 20 de ani anteriori; În cele două decenii care au urmat, a crescut la 91%.