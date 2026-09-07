Primele mașini zburătoare vor fi produse în Europa. Compania care a depășit proiectele similare din SUA și China

Compania PAL-V din Ţările de Jos, care dezvoltă vehicule capabile să circule pe şosele şi să zboare precum o aeronavă, a anunţat luni că a obţinut autorizaţia europeană pentru fabricarea de produse aeronautice, un pas către producţia industrială a aşa-numitelor „maşini zburătoare”, care nu au obţinut încă autorizaţia de zbor, informează EFE, preluată de Agerpres.

PAL-V a informat luni că a primit o autorizaţie de producţie (POA), o certificare care permite fabricarea de produse aeronautice pe baza standardelor Agenţiei Uniunii Europene pentru Siguranţa Aviaţiei (EASA). Graţie acestei autorizaţii, PAL-V deţine acum aprobările de producţie necesare atât în sectorul auto, cât şi în cel aeronautic pentru a-şi fabrica vehiculele la scară industrială. Aceste vehicule combină transportul rutier cu transportul aerian.

Compania cu sediul în Olanda susţine că este prima din segmentul FlyDrive al sectorului mobilităţii aeriene avansate care obţine această aprobare europeană, plasând-o „înaintea iniţiativelor americane şi chineze”.

Totuşi, această autorizaţie nu este certificarea finală pentru zbor a vehiculelor PAL-V , ci confirmă faptul că sistemul de producţie al companiei îndeplineşte cerinţele stabilite pentru fabricarea de „produse apte de navigabilitate”.

„Aceasta este o etapă importantă pentru PAL-V. Confirmă că nu numai că am dezvoltat o platformă revoluţionară pentru produsele FlyDrive, dar am construit şi o organizaţie de talie mondială capabilă să dezvolte, să certifice şi să fabrice produse apte de navigabilitate”, a declarat fondatorul şi CEO-ul companiei, Robert Dingemanse.

Compania îşi prezintă vehiculele FlyDrive ca o alternativă destinată profesioniştilor şi organizaţiilor care trebuie să călătorească rapid în locaţii greu accesibile, de exemplu, pentru a transporta specialişti, bunuri esenţiale sau personal de operaţiuni de urgenţă. Potrivit PAL-V, aceste vehicule ar permite ca o parte a călătoriei să fie finalizată pe calea aerului, iar restul să fie efectuat pe şosea imediat după aterizare, fără a fi nevoie să se schimbe modul de transport.

Compania susţine că are rezerve suficiente pentru a acoperi primii trei ani de producţie, deşi comunicatul de presă nu a specificat când se aşteaptă să obţină certificarea necesară pentru a lansa vehiculele sale pe piaţă.

Pentru a realiza acest lucru, PAL-V va trebui să obţină omologarea pentru vehiculul în sine, demonstrând că „maşina zburătoare” este suficient de sigură pentru a fi utilizată ca aeronavă. Pentru a opera aceste „maşini zburătoare”, care potrivit producătorului pot atinge viteze de 160 de kilometri pe oră pe şosea şi 500 de kilometri pe oră în aer, este necesar atât permis de conducere, cât şi permis de pilot.