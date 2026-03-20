Primele misiuni ale avioanelor de realimentare americane staționate în România

Trei dintre cele cinci avioane Boeing KC-135 Stratotanker ale Forțelor Aeriene Americane staționate la București au efectuat joi noapte primele misiuni de realimentare aeriană, scrie BoardingPass.

Cisternele aeriene Boeing KC-135 trimise în România de Statele Unite au misiunea de a realimenta avioanele americane undeva în spațiul Mediteranei sau în zona balcanică, ca parte a operațiunii militare din Orientul Mijlociu.

Avioanele au decolat joi seară de la București, au realimentat în aer avioane militare la sud de Cipru, iar apoi au revenit la București, conform BoardingPass. Misiunea a durat aproape șase ore.

Ce forțe și echipamente aduc SUA în România

În 11 martie, România a aprobat în CSAT și apoi în Parlament cererea Washingtonului de a desfășura temporar avioane de luptă la bază aeriană din Marea Neagră pentru a ajuta la operațiunile militare din Orientul Mijlociu.

„E vorba de avioane de realimentare, cum deja s-a discutat în spațiul public, a unor echipamente de monitorizare și a unor echipamente de comunicații satelitare, în corelare cu scutul de la Deveselu. Aceste echipamente sunt defensive și nu sunt înzestrate cu armament propriu-zis. Îi asigur pe români că nu au motive de îngrijorare. Țara lor este una sigură”, a declarat Nicușor Dan la finalul ședinței CSAT în care a fost aprobată solicitarea SUA.

Odată cu echipamentele de observație, drone și avioane de realimentare în aer, Statele Unite trimit în România circa 400-500 de militari, la bazele aeriene Mihail Kogălniceanu și Câmpia Turzii.

La baza aeriană de la Câmpia Turzii vor merge sistemele de observații și culegere de informații, mai exact drone, dar și avioanele de realimentare care nu au loc din motive logistice la baza de la Kogălniceanu. Și în prezent SUA are dislocat un detașament cu drone MQ-9 Reaper la baza de la Câmpia Turzii.

Solicitarea adresată României de către Statele Unite pentru dislocare de resurse militare în țara noastră vizează o perioadă temporară, de 90 de zile. Dacă va trebui prelungită, va fi nevoie de o nouă convocare a CSAT.

Ce sunt avioanele Boeing KC-135 Stratotanker trimise de SUA în România

Primele avioane cisternă americane Boeing KC-135 Stratotanker au ajuns la finalul săptămânii trecute în România, la Baza 90 Transport Aerian Otopeni. Este vorba despre aeronave care pot transporta peste 90 de tone de combustibil. Mare parte dintre avioanele cisternă trimise de SUA în România vor staționa la Baza Mihail Kogălniceanu

Având o lungime de 41,5 metri și o anvergură a aripilor de aproape 40 de metri, Boeing KC-135 Stratotanker este propulsat de patru motoare cu reacție și are o capacitate de încărcare de peste 38 de tone, în funcție de configurația lui.

KC-135, construit în anii 1950 și începutul anilor 1960, a servit drept coloană vertebrală a flotei militare americane de realimentare aeriană și este esențial pentru ca aeronavele de luptă să îndeplinească misiuni fără a fi nevoite să aterizeze.