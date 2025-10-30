INFOGRAFIC Ce trupe și sisteme militare NATO rămân. Harta prezenței militare străine în România

Statele Unite au anunțat că vor retrage o parte din trupele care staționează în România, însă în România rămân numeroase alte contingente străine din NATO. Care este situația la zi, unde sunt trupele NATO dislocate în România și cu ce tehnică militară sunt alte state NATO prezente în țara noastră.

SUA au anunțat miercuri că își vor reduce prezența de trupe în România, după ce un batalion din brigada rotațională alocată flancului sud-estic al NATO va înceta să mai fie trimis la baza de la Mihail Kogălniceanu. Mai exact, de la un nivel de circa 1.800-2.000 de militari în prezent, SUA va rămâne prezentă cu circa 1.000 de militari în România.

Dintre cei care stau, circa 700-800 de militari vor rămâne staționați la baza de la Mihail Kogălniceanu, ce va fi folosită mai departe și de către aviația SUA în funcție de nevoile operaționale, alți 200 de militari vor staționa la baza antirachetă de la Deveselu, iar circa 100 de militari cu drone MQ-9 Reaper vor fi staționați la baza aeriană de la Câmpia Turzii. Aici americanii mai trimit ocazional și contingente de avioane de vânătoare.

Pe lângă trupele americane, România găzduiește numeroase trupe europene. În total, trupele americane și europene ce rămân staționate în țara noastră numără aproape 3.500 de militari, conform surselor HotNews.

Grupul de Luptă NATO de la Cincu poate fi ridicat la nivel de brigadă

Cea mai mare prezență militară aliată pe teritoriul național este reprezentată de Grupul de Luptă NATO stabilit la Cincu și condus de națiunea-cadru Franța. Sunt circa 1.000 de militari francezi la Cincu, cu tancuri Leclerc, obuziere Caesar, lansatoare de rachete LRU și blindate de luptă VBCI. La Cincu mai sunt circa 300 de militari belgieni cu blindate și 200 de soldați spanioli cu transportoare Piranha, precum și 30 de militari din Luxemburg cu vehicule tactice Dingo.

Franța, în cadrul Grupului de luptă NATO mai are circa 100 de militari la Capu Midia acolo unde area dislocat un sistem antiaerian Mamba.

Grupul de Luptă NATO numără în prezent circa 1.700 de militari, iar în aceste zile – cu ocazia exercițiului militar Dacian Fall 25 – este certificat ridicarea sa la nivel de brigadă în funcție de nevoie – adică până la un număr de 5.000 de militari.

Mai departe, în România mai există o prezență militară aliată permanentă în cadrul Brigăzii Multinaționale de la Craiova, acolo unde 200 de militari polonezi sunt prezenți cu blindate Rosomak și 200 de militari portughezi sunt prezenți cu transportoare Pandur. Lângă aceștia mai este prezent și un mic contingent din MAcedonia de Nord cu vehicule blindate mici.

Mai departe, prin țară, există alte câteva dislocări NATO ce merită semnalate: circa 90 de militari olandezi la baza de la Câmpia Turzii cu drone MQ-9 Reaper, aproape 100 de militari germani cu avioane de luptă Eurofighter Typhoon la Mihail Kogălniceanu, precum și detașamente cu unități radar la Schitu, lângă Mangalia și în Cataloi, lângă Tulcea.