Primele persoane reținute de procurori în dosarul exploziei din blocul din Rahova

Trei persoane au fost reţinute pentru 24 de ore, miercuri seară, de către procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București în urma percheziţiilor care au avut loc în dosarul penal deschis după explozia din blocul de pe strada Vicina din cartierul bucureștean Rahova, afirmă surse judiciare citate de Euronews România, G4Media.ro și de agenția de presă News.ro.

Oficial, până la ora publicării acestei ştiri, Pachetul Curţii de Apel Bucureşti nu a anunţat date despre persoanele reţinute şi care a fost implicarea lor.

Conform acestor surse din rândul anchetatorilor, un angajat al companiei Distrigaz și doi de la o firmă privată (Amproperty Construct SRL din Bucureşti) au fost reținuți pentru 24 de de ore. Despre cei din urmă, anchetatorii suspectează că aceștia au efectuat verificarea reţelei de gaze după venirea Distrigaz.

G4Media precizează că cei trei oameni reținuți sunt acuzați de distrugere calificată și că procurorii vor solicita arestarea lor preventivă. Aceleași surse judiciare menționează că anchetatorii vor mai cere și interzicerea desfășurării activității pentru firma Amproperty Construct SRL.

Percheziții în dosarul exploziei din Rahova. 6 persoane, duse la audieri

Miercuri dimineață, Poliția Română, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, a efectuat opt percheziții la persoane fizice și juridice, în dosarul penal întocmit în urma exploziei din Rahova.

„Dintre cele opt percheziții, patru sunt efectuate în București, două în Ilfov și câte o percheziție în județele Prahova și Teleorman”, a transmis Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR), într-un comunicat de presă.

„Activitățile vizează ridicarea de documente și unități de stocare”, au precizat polițiștii.

După efectuarea perchezițiilor, șase persoane urmau să fie duse la sediul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, pentru continuarea cercetărilor. IGPR nu a oferit alte detalii.

Conform Euronews România, procurorii au mers la sediul Distrigaz, dar și acasă la angajații companiei care au ajuns în teren, și inclusiv la firma chemată de locatari să facă revizia de gaze în blocul din Rahova.

Șeful polițiștilor care investighează cazul a spus că a fost stabilit epicentrul exploziei și traseul gazelor, iar acum anchetatorii așteaptă raportul Insemex pentru a trage primele concluzii.

În urma exploziei, soldate cu moartea a trei persoane şi cu rănirea altor 15, Poliţia Română şi Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti au derulat mai multe activităţi, în cadrul dosarului penal, respectiv cercetarea la faţa locului şi audierea unor persoane.

Dosarul deschis în urma exploziei din blocul din cartierul Rahova vizează infracţiunea de distrugere din culpă care a avut ca urmare un dezastru, iar până acum cercetările s-au desfăşurat in rem.