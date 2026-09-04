Primele precizări ale Comisiei Europene despre verificările pe „amendamentul Fritz”, validat de CCR. În joc sunt 770 de milioane de euro

Noua lege a integrității, cu amendamentul care îl lasă pe președintele USR Dominic Fritz fără mandatul de primar, este în analiza Comisiei Europene, pentru a stabili dacă este compatibilă cu dreptul UE, spune executivul european, într-un răspuns pentru HotNews.

HotNews a cerut clarificări Comisiei Europene cu privire la scrisoarea transmisă autorităților române – dacă instituția s-a autosesizat ori dacă acțiunea vine ca urmare a unei plângeri și dacă România riscă să piardă fonduri din cauza „amendamentului Fritz”.

„Vom trage concluziile corecte în privința cererii de plată”

„Structurile Comisiei vor examina cu atenție legea din perspectiva cerințelor Mecanismului de Redresare și Reziliență și a compatibilității acesteia cu dreptul UE și, pe această bază, vor trage concluziile corecte în privința cererii de plată.

Legea din România privind integritatea va fi evaluată de Comisie în cadrul celei de-a șasea și ultimei cereri de plată a României, care nu a fost încă transmisă de autoritățile române”, a declarat pentru HotNews un purtător de cuvânt al Comisiei Europene.

Acesta nu a dat detalii despre scrisoarea pe care executivul de la Bruxelles a trimis-o în aceste zile Guvernului României, în care cere clarificări cu privire „amendamentul Fritz” din noua lege a integrității.

Ce așteaptă Bruxelles-ul de la autoritățile române

G4Media a scris că, potrivit scrisorii consultate de redacție, întrebările Comisiei către autoritățile de la București vizează în mod special amendamentul care prevede încetarea de drept a mandatelor la doar o lună de la promulgare pentru persoanele vizate de fostele decizii de incompatibilitate sau conflict de interese, printre care se află și președintele USR Dominic Fritz.

Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan a confirmat joi pentru HotNews că, în scrisoarea transmisă Guvernului la începutul lunii, Comisia Europeană cere clarificări Guvernului României „legate de modalitatea de revocare, respectiv de încheiere a mandatului unor persoane oficial alese și justificarea pentru care încheierea imediată a mandatului unui demnitar ar fi necesară”.

Joi, după apariția scrisorii, Guvernul a dat asigurări că face demersuri pentru a nu pierde banii.

„Guvernul face toate demersurile pentru a se asigura că România va încasa integral cele 770.000.000 de euro aferente jalonului PNRR referitor la noua legislație de integritate, ca urmare a suspiciunilor apărute la nivel european, dar și în societatea românească, privind respectarea principiilor dreptului european de către noua lege ANI”, se spune într-un comunicat transmis de Palatul Victoria.

Guvernul a mai precizat că cererea de plată numărul 6 va fi depusă în luna octombrie. Executivul vrea să folosească acest interval pentru corectarea eventualelor neconcordanțe, motiv pentru care verificarea Legii ANI de către autoritățile de la Bruxelles ar trebui să se facă cât mai repede, lucru ce a fost deja solicitat.

Ce este „amendamentul Fritz”

Așa-zisul „amendament Frtiz”, introdus în noua lege de PSD și trecut cu voturile AUR, prevede:

„Persoanelor faţă de care până la data intrării în vigoare a prezentei legi s-a constatat în mod definitiv starea de incompatibilitate sau de conflict de interese şi pentru care nu s-a împlinit termenul de 3 ani aferent interdicției prevăzute de lege, calculat de la data rămânerii definitive a raportului de evaluare, respectiv a hotărârii judecătorești, le încetează de drept funcția, demnitatea publică ori mandatul la 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi”.

Dominic Fritz își pierde mandatul de primar al Timișoarei, pentru că a fost declarat, în iunie 2026, în conflict de interese de către Înalta Curte de Casație și Justiție. În situația sa mai sunt alți nouă aleși locali, potrivit ANI.

Validată de CCR și promulgată de Nicușor Dan

Legea privind reforma Agenției Naționale de Integritate a fost atacată la CCR de către USR-PNL și de Nicușor Dan. Curtea a stabilit însă că „amendamentul Fritz” este constituțional.

Legea a fost promulgată apoi de Nicușor Dan, care a susținut că dacă nu ar fi existat riscul pierderii banilor din PNRR, „ar fi existat timpul necesar pentru dezbatere” și ar fi retrimis proiectul în Parlament pentru reexaminare”.

„Nu ne permitem să nu accesăm aceste fonduri și nici nu pot accepta o nouă lovitură adusă credibilității României în plan extern”, a susținut șeful statului.

Legea ANI este jalon în PNRR, în valoare de 770 de milioane de euro, și trebuia să fie adoptată până la 31 august ca România să nu piardă banii.