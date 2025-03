Primele reacții din PNL după desecretizarea cheltuielilor cu zborurile lui Iohannis: „O enormă, enormă, bătaie de joc”

După ce Administrația Prezidențială a făcut publice costurile zborurilor pentru vizitele externe ale lui Klaus Iohannis, din PNL, partidul care l-a susținut pentru a ajunge președinte și pe care l-a condus pentru scurt timp, vin reacții dure. Vicepreședintele liberalilor Adrian Cozma vorbește despre „o enormă, enormă bătaie de joc”, iar liderul PNL Robert Sighiartău spune că nu trebuia să se ajungă „în situația aceasta”.

„Știți că am fost printre cei care nu s-au sfiit să spun lucrurilor pe nume. Și atunci când am zis că președintele, în ultimul mandat, pentru noi a fost un eșec, un dezastru pentru Partidul Național Liberal, de aceea am ajuns probabil la 14%, cu toate deciziile care ne-au adus aici”, a declarat vicepreședintele PNL Adrian Cozma, miercuri, la Parlament.

El spune că „cineva trebuie sa răspundă pentru asta, inclusiv cei care au aprobat acele bugete, pentru că au fost secretizate”: „E o nesimțire”.

„Nu mi-am imaginat că e posibil”

Cozma susține că ar trebui creată și o comisie specială în Parlament care să analizeze cheltuielile cu deplasările din timpul mandatelor lui Klaus Iohannis.

„Ar trebui să discutăm și în Parlament, într-o comisie specială, despre aceste lucruri. Cred că foarte mulți dintre colegii mei nu sunt de acord și nu apreciază ce se întâmplă. Eu nu mi-am imaginat că e posibil, știam pentru că dvs., presa, ați relatat că există anumite cheltuieli nejustificate sau exagerate, dar niciodată nu mi-am putut imagina că poate costa 700 de mii de lei parcă o deplasare pana la Bruxelles”, a declarat el.

Liderul PNL spune că o eventuală comisie specială creată în Parlament ar trebui să ceară explicații de la Curtea de Conturi „care numără bordurile dintr-o comună”: „Tot în aceeași logică cred că ar putea să meargă să vadă (n.red.: cât costă) un zbor București-Bruxelles”.

„Nu trebuia să ajungem în situația aceasta”

Un alt lider PNL, Robert Sighiartău, spune că soluția pentru a nu se ajunge la cheltuielile din timpul mandatelor lui Klaus Iohannis era să existe un avion al Administrației Prezidențiale „care să poată fi folosit inclusiv pentru anumite deplasări, așa cum a fost pe vremea lui Traian Băsescu”.

„Trebuie avut mare grijă cu banul public, pentru că din cauza aceasta încrederea în politicieni, în stat și în instituții a scăzut foarte mult în ultimii ani, tocmai pentru că a fost lipsă de transparență, cheltuieli mari publice”, a declarat Sighiartău, miercuri, la Parlament.

„Faptul că n-au fost mari verificări în ceea ce privește banii plătiți de partidele politice către media și n-au fost anumite plafoane, toate lucrurile acestea au dus la o lipsă de încredere în factorul politic și lucrurile astea trebuie rezolvate”, a adăugat liderul PNL.

„O risipă foarte, foarte mare”

Și liderul UDMR, Kelemen Hunor, a reacționat: „Exagerat de mari aceste sume. Foarte mari. Mă bucur că Ilie Bolojan a desecretizat aceste cheltuieli, pentru că așa mi se pare normal, e vorba de bani publici, de transparență. A fost o risipă foarte, foarte mare, raportat la rezultate, la beneficiu”.

Kelemen Hunor a spus că România ar trebui să aibă un avion pus la dispoziția președintelui și premierului pentru deplasările în delegațiile oficiale.

„Mai este o chestiune, iarăși se dovedește pe termen lung că nu e bine să mergi cu această idee de a închiria avioane (…). Atunci nu am avea aceste cheltuieli. Pe de-o parte, noi închiriem un avion de lux pentru președinte (n.red.: referire la Klaus Iohannis), apoi, următoarea zi, președintele merge cu un avion de linie (n.red.: referire la Ilie Bolojan)”, a mai spus președintele UDMR.

Klaus Iohannis a avut 193 de vizite externe în 11 ani, cu un cost total de peste 113 milioane de lei

Cele mai multe zboruri au fost în anul 2023, 26 la număr. În acel an, Administrația Prezidențială a cheltuit peste 35,45 de milioane de lei – peste 7 milioane de euro – pentru avioanele cu care a zburat fostul președinte al României, a transmis marți seară Administrația Prezidențială, condusă acum de Ilie Bolojan.

Sub cele două mandate ale președintelui Klaus Iohannis, Administrația Prezidențială a refuzat să desecretizeze cheltuielile.

Cele mai mari costuri ale zborurilor au fost pentru turneul din America de Sud (Brazilia, Chile și Argentina) – peste 7,5 milioane de lei, urmat de turneul în Asia (Japonia și Singapore) – peste 7 milioane de lei cheltuielile cu avionul, și turneul din Africa (Kenya, Tanzania, Capul Verde, Senegal), unde costurile deplasărilor cu avionul au depășit 3,5 milioane de lei.

Zborurile externe făcute de Iohannis în cele două mandate și cheltuielile cu acestea:

În 2015, 25 de zboruri, costul acestora fiind de 6.606.090 de lei

În 2016, fostul președinte a avut 20 de zboruri externe. Cost: 5.189.818 lei

2017 – 16 zboruri externe. Cost: 5.600.407 lei

2018 – 17. Cost:4.923.229

2019 – 21. Cost: 9.335.729

2020 – 9. Cost: 3.167.074

2021 – 16. Cost: 7.039.007

2022 – 20. Cost: 13.719.191

2023 – 26. Cost: 36.459.563

2024 – 22. Cost: 20.899.997

2025 – 1. Cost 685.125 lei

