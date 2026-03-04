Primele zile de martie, între temperaturi de -25 de grade și vreme „de tricou” – Care sunt recordurile meteo ale începutului de primăvară

În 2026 luna martie a început cu inversiuni de temperatură și vreme mult mai caldă în vest, decât în restul țării. Au existat însă ani în care martie a debutat cu zăpadă și temperaturi de iarnă serioasă, dar și ani cu temperaturi de peste 25 de grade Celsius. În următoarele două zile vor fi temperaturi de până la 17-19 ºC în țară.

Ger record la început de martie, în 2018

Cel mai rece început de martie din ultimul deceniu a fost în 2018, când în ziua de Mărțișor s-a stabilit un nou record absolut de frig pentru luna martie în București: -21,7 ºC la stația meteo Băneasa. În Capitală era în acea zi strat de zăpadă de 16 cm grosime. Temperatura era cu 19 grade sub media perioadei și era depășit recordul precedent, care fusese stabilit pe 2 martie 2005.

Pe 1 martie 2018, în Oltenia au fost -25,1 ºC la Apa Neagră și -24,8 ºC la Târgu Logrești, arată datele platformei Meteomanz. Pe 2 martie au fost -24,4 ºC la Rădăuți și -20,3 ºC la Suceava.

La polul opus, cea mai ridicată temperatură din ultimele decenii pentru începutul lui martie, în București, a fost în 2002: +24,2 ºC la Filaret, pe 3 martie.

Pe 2 martie 1994, la Călărași, temperatura a ajuns la +25,9 ºC.

În România, începutul lui martie a fost extrem de rece în 1985, 1986, 1996, 2005 și 2018. Foarte cald a fost în 1994, 1998, 2002 și 2017. Despre recordurile pentru întreaga lună martie puteți citi aici, iar despre cea mai caldă lună martie din ultimii ani, aici.

Harta temperaturilor maxime pe 1 martie 2026 (sursa ANM)

În zonele cunoscute drept „polii frigului”, tempraturile pot fi mult mai scăzute în prima zi de martie. În 1986 au fost -29 Celsius la Miercurea Ciuc, iar la Întorsura Buzăului au fost -25,5 ºC în 1993. În cel mai rece loc din țară, stația meteo de la vârful Omu, au fost -28,2 ºC pe 1 martie 2005.

Cea mai scăzută temperatură măsurată în prima decadă a lui martie în țară a fost -31,4 ºC la Întorsura Buzăului, pe 9 martie 1952.

Recordurile începutului de martie în ultimul deceniu

Cum au variat temperaturile maxime în primele trei zile din martie 2026 (date ANM)

1 martie: -1,2 ºC la Darabani și +17,8 ºC la Vărădia de Mureș

2 martie: +0,7 ºC la Brăila și +16,5 ºC la Pătârlagele

3 martie: +7 ºC la Caracal și +16,8 ºC la Vărădia de Mureș

Dacă luăm ultimul deceniu, două luni martie au început cu căldură

3 martie 2020: +23,1 ºC la Cernavodă, Călărați +22,6 ºC, Oltenița +22,5 ºC

1 martie 2017: +22,8 ºC la Zimnicea, +22,4 ºC la Giurgiu și Bechet

