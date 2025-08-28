Primii migranți expulzați din SUA au ajuns în Rwanda, în baza unui acord care prevede transferul a până la 250 de persoane

Rwanda a primit la mijlocul lunii august șapte migranți expulzați din Statele Unite, a anunțat joi, într-un comunicat, un purtător de cuvânt al guvernului. Declarația vine la câteva săptămâni după ce cele două țări au ajuns la un acord privind transferul a până la 250 de persoane, notează Reuters.

„Primul grup, format din șapte migranți verificați, a sosit în Rwanda la jumătatea lunii august”, a precizat purtătoarea de cuvânt a guvernului, Yolande Makolo.

„Trei dintre persoane și-au exprimat dorința de a se întoarce în țările de origine, în timp ce alte patru vor să rămână și să își construiască o viață în Rwanda. Indiferent de nevoile lor specifice, toți vor beneficia de sprijinul și protecția adecvată oferite de guvernul rwandez.”

Președintele american Donald Trump a adoptat o linie dură în privința imigrației, vizând deportarea a milioane de imigranți aflați ilegal în Statele Unite și intensificarea transferurilor către țări terțe.

Un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat a primit joi întrebările legate de deportările din această lună către guvernul din Rwanda și a refuzat să comenteze detalii privind comunicările diplomatice cu alte state.

„Implementarea politicilor de imigrație ale administrației Trump este o prioritate de vârf pentru Departamentul de Stat. Așa cum a spus secretarul Rubio, rămânem fermi în angajamentul nostru de a pune capăt imigrației ilegale și migrației în masă și de a consolida securitatea frontierelor Americii”, a declarat purtătorul de cuvânt.

La începutul lunii august, Rwanda și Statele Unite au încheiat un acord prin care Rwanda să primească până la 250 de migranți, Washingtonul trimițând inițial o listă cu 10 persoane ce urmau să fie verificate.

În ultimii ani, Rwanda s-a poziționat ca țară de destinație pentru migranții pe care statele occidentale vor să îi transfere, în pofida îngrijorărilor exprimate de organizațiile pentru drepturile omului, care acuză Kigali că nu respectă drepturile fundamentale.

Administrația Trump susține că deportările către țări terțe permit o îndepărtare rapidă a unor migranți, inclusiv a celor cu condamnări penale. Susținătorii acestei politici văd transferurile ca pe o soluție pentru cazurile în care deportarea directă este dificilă și unde există riscul ca persoanele respective să reprezinte o amenințare pentru societate.

Criticii consideră însă că deportările sunt periculoase și crude, întrucât oamenii pot fi trimiși în țări unde riscă să fie expuși violenței, nu au legături și nu cunosc limba.

Makolo a declarat la începutul lunii că, în baza acordului cu Washingtonul, migranții deportați în Rwanda vor beneficia de formare profesională, îngrijiri medicale și cazare. Joi, ea a adăugat că persoanele transferate au fost însoțite de o organizație internațională și primesc vizite din partea Organizației Internaționale pentru Migrație și a serviciilor sociale din Rwanda.

