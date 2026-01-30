Primul caz de virus Chikungunya confirmat în România. Medic: „Ar trebui să rămânem liniștiți” / Cum se transmite acest virus și care sunt simptomele

Primul caz din România de infectare cu virusul Chikungunya a fost confirmat la un bărbat care a călătorit în Africa, acolo unde este răspândit acest virus, transmis de țânțari. Conform managerului Institutului Național de Boli Infecțioase „Matei Balș”, dr. Adrian Marinescu, simptomele sunt similare cu ale altor infecții virale care pot provoca febră, ceea ce poate întârzia diagnosticarea. Medicul a subliniat că virusul nu se transmite ușor de la o persoană la alta, cu excepția situațiilor în care un țânțar autohton ar transmite boala de la o persoană infectată la alta.

Diagnosticul a fost confirmat la Institutul Național de Boli Infecțioase „Matei Balș” din București.

Virusul Chikungunya se transmite prin înțepătura de țânțar și este răspândit în special în Africa.

„Ar trebui să rămânem liniștiți, pentru că, până la urmă, acest virus Chikungunya este cumva asemănător cu alte infecții virale care pot provoca febră. Este o infecție virală care trebuie diagnosticată de fiecare dată când o persoană vine dintr-o zonă de risc. Este important să existe un spital performant pentru a putea pune acest diagnostic corect”, a declarat dr. Adrian Marinescu, la Digi24.

Virusul Chikungunya – care sunt simptomele

Boala se manifestă prin febră mare, dureri articulare severe, erupții cutanate și oboseală, simptome ce apar de obicei la 3-7 zile după înțepătura de țânțar.

Infecțiile virale cu Chikungunya pot apărea sub forme ușoare sau simptomatice, dar persoanele cu sistem imunitar deficitar – fie din cauza bolilor, fie din cauza vârstei – pot dezvolta forme severe.

Simptomatologia poate semăna cu o infecție virală obișnuită sau cu gripa, ceea ce poate întârzia diagnosticul dacă nu se ia în calcul contextul epidemiologic. „Dacă nu este tratată corespunzător, o astfel de infecție poate duce la complicații importante, cum ar fi sepsisul – adică o infecție generalizată – și afectarea multiorganică”, a explicat managerul Institutului „Matei Balș”, la Digi24.

„Este posibil ca în viitor apropiat să apară și în România cazuri de boli exotice, care să nu mai fie doar importate”

Medicul Marinescu a mai spus că virusul nu se transmite ușor de la o persoană la alta, cu excepția situațiilor în care un țânțar autohton ar transmite boala de la o persoană infectată la alta. „Este posibil ca în viitor apropiat să apară și în România cazuri de boli exotice, care să nu mai fie doar importate”, a afirmat el.

Potrivit medicului, persoanele care călătoresc în zone precum Africa ar trebui să meargă cu o lună-două înainte la un cabinet de vaccinare internațională pentru a evalua și preveni riscurile reale.

Chikungunya se transmite în principal prin țânțari din speciile Aedes, inclusiv țânțarul-tigru, care poate răspândi și dengue sau Zika.