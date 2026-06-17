Primul deputat AUR care anunță că va vota Guvernul Veștea. Are însă o condiție

Deputatul AUR Mohammad Murad spune că e gata să dea votul de învestitură pentru guvernul condus de Adrian Veștea.

„Dacă prezintă un program care privește agenda cetățeanului de rând, eu voi vota acest guvern. Cu toate că, sigur, rămâne latură politică care o las domnului Simion să discute. Vă garantez că niciodată nu o să fie cazul să vorbim despre un număr de parlamentari care vor vota diferit de alții”, a spus Mohammad Murad într-o intervenție la Realitatea Plus, scrie Digi24.

„Nu mă deranjează faptul că vor fi parlamentari AUR”

Anunțul făcut de Murad vine în contextul în care marți premierul desemnat Adrian Veștea a transmis că nu este deranjat de eventualele voturi de susținere de la AUR.

„Eu îi respect pe toți cei care sunt de bună credință, nu mă deranjează faptul că vor fi parlamentari AUR care se gândesc că este un moment important în care trebuie să lăsăm orgoliile și să nu mai tratăm lucrurile cum au fost tratate până acum, în a ne distila și a ne izola în poziții de natură formatoare”, a declarat Veștea.

Cum arată calculele guvernului Veștea

Guvernul Veștea are nevoie de 233 de voturi pentru învestire, dar miercuri dimineața încă nu le avea asigurate. În condițiile în care PNL, UDMR, USR și AUR nu votează Guvernul, guvernul Veștea putea miza pe maximum 208 voturi. Cu cel al lui Murad, 209. Mai avea așadar nevoie de 24 de voturi din PNL sau din AUR.