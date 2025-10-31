„Primul din lume”. Gigantul chinezesc Shein sfidează criticile și deschide magazinul fizic în capitala modei

Gigantul asiatic de comerț electronic Shein își va inaugura, săptămâna viitoare, primul magazin fizic într-un renumit centru comercial din centrul Parisului, au confirmat vineri proprietarii companiei, potrivit The Brussels Times.

Spațiul de 1.000 de metri pătrați, situat la etajul șase al emblematicului Bazar de l’Hôtel de Ville, o clădire emblemtică amplasată vis-a-vis de Primăria Parisului, va fi deschis primilor cumpărători miercuri, acesta fiind primul magazin permanent al brandului chinezesc.

„BHV SHEIN, deschidere pe 5 noiembrie la ora 13:00”, a anunțat Frédéric Merlin, directorul Société des Grands Magasins (SGM), proprietarul lanțului de magazine universale BHV, numind-o „o premieră mondială”.

Shein, fondată în China în 2012 și acum cu sediul în Singapore, a funcționat până acum exclusiv online, unde vinde rochii de 12 euro și blugi de 20 de euro.

Parteneriatul gigantului chinez cu președintele Société des Grands Magasins a stârnit critici și reacții negative. Planul deschiderii primului magazin fizic Shein a mers mai departe în ciuda opoziției formulate de guvernul francez, Primăria Parisului, sindicatele BHV și peste 110.000 de oameni care au semnat o petiție online care blamează asocierea cu retailerul online.

Bazar de l’Hôtel de Ville. Sursă foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Criticii acuză Shein că promovează „moda ultra-rapidă” nesustenabilă și că exploatează angajații din lanțul său de aprovizionare.

Shein și SGM intenționează, de asemenea, să deschidă încă cinci magazine în Franța la sfârșitul lunii noiembrie, în cadrul magazinelor deținute de Galeriile Lafayette din Dijon, Reims, Grenoble, Angers și Limoges.

Shein s-a confruntat cu o anchetă tot mai acerbă în Franța, unde a fost amendată cu 191 de milioane de euro anul acesta pentru publicitate înșelătoare, încălcarea regulilor privind cookie-urile și nedeclararea utilizării microfibrelor de plastic în produsele sale.

Sursă foto: Dreamstime.com