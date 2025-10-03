Primul jurnalist ucis de o dronă în războiul din Ucraina. Reacția președintelui Macron

Președintele francez Emmanuel Macron a declarat vineri că a „aflat cu profundă tristețe” de moartea fotojurnalistului Antoni Lallican, ucis într-un atac cu drone în timpul unei sarcini de serviciu în regiunea Donbas din estul Ucrainei, transmite AFP.

„Am aflat cu profundă tristețe” de moartea fotojurnalistului francez în vârstă de 37 de ani, care a fost „victima unui atac cu drone rusești”, a declarat liderul francez într-o postare pe X, într-un moment de tensiuni în creștere între Rusia și țările europene.

Antoni Lallican, un fotojurnalist experimentat, stabilit la Paris, este primul jurnalist ucis de o dronă în războiul dezlănțuit de Rusia în Ucraina în februarie 2022, potrivit Federației Europene a Jurnaliștilor.

A fost raportată și rănirea jurnalistului ucrainean Heorgiy Ivanchenko. Despre ambii se crede că purtau veste de protecție marcate cu „Presă”, notează France 24.

„Astăzi, în Ucraina, principala amenințare la adresa jurnaliștilor, precum și pentru toți civilii, sunt dronele rusești care vânează oameni”, a declarat Sergiy Tomilenko, președintele Uniunii Naționale a Jurnaliștilor din Ucraina (NUJU). „Astea nu sunt victime colaterale ale războiului. Vizând jurnaliștii, armata rusă îi vânează în mod deliberat pe cei care încearcă să documenteze crimele de război”, a adăugat Tomilenko.

Circumstanțele evenimentului sunt investigate în continuare.

Fotojurnalistul francez a plecat în Ucraina în martie 2022

Munca lui Lallican a fost publicată de mai multe instituții media, inclusiv de publicațiile franceze Le Monde, Le Figaro și Libération, precum și de cele germane Der Spiegel, Zeit și Die Welt.

El a călătorit în Ucraina în martie 2022, la scurt timp după ce Rusia a lansat invazia pe scară largă, și a lucrat intens în țară, documentând consecințele războiului.

Activitatea sa s-a concentrat pe locuitorii din bazinul minier Donbas.

În ianuarie, Lallican a câștigat ediția din 2024 a Premiului Victor Hugo pentru Fotografie Devotată, pentru reportajul său impresionant „Brusc s-a întunecat cerul” despre războiul din Ucraina.