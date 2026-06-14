Primul lider PNL care vorbește clar despre excluderea lui Adrian Veștea din partid. „Lebăda neagră din Brașov”

Europarlamentarul PNL Gheorghe Falcă îl numeşte, duminică, pe premierul desemnat, Adrian Veştea ”lebăda neagră de la Braşov”, el arătând că cine acceptă să fie folosit împotriva propriului partid intră într-o zonă politică foarte gravă, care se rezolvă într-un singur fel, prin excluderea din partid, scrie News.ro.

”LEBĂDA NEAGRĂ DE LA BRAŞOV… Momentele grele nu inventează caractere. Le scot la lumină”, spune europarlamentarul PNL pe Facebook.

”Asta vedem azi, prin nominalizarea unui membru PNL ca premier şi aşa s-au produs multe dintre marile pagube ale vieţii noastre politice. Prin ambiţii personale ambalate în vorbe goale şi prin oameni care, în loc să ţină linia într-un moment dificil, au ales să joace pentru ei şi pentru cei care îi împingeau, cu laşitate, din spate. Adică pentru PSD, dar şi pentru AUR!”, precizează Gheorghe Falcă.

Eurodeputatul liberal menţionează că ”PNL a luat o decizie clară, în unanimitate”.

”Îl susţinem pe Ilie Bolojan şi nu colaborăm cu PSD. Cine acceptă să fie folosit împotriva propriului partid intră într-o zonă politică foarte gravă. Una care, conform Statutului, se rezolvă într-un singur fel. Excluderea!”, subliniază Falcă.

Liderul PNL, premierul interimar Ilie Bolojan, a reacţionat dur la anunţul preşedintelui referitor la nominalizarea liberalului Adrian Veştea pentru postul de premier, afirmând că nu a fost anunţat în legătură cu această decizie, pe care o consideră ”un act ostil, o evidentă încercare de rupere a PNL”.

PNL, împărțit de decizia lui Nicușor Dan

Președintele Consiliului Județean Brașov, Adrian Veștea, a fost nominalizat duminică dimineața în funcția de premier desemnat de președintele Nicușor Dan. Nominalizarea a fost făcută fără consultarea PNL, iar decizia a împărțit partidul între cei care susțin că Veștea a trădat și cei care cred că acesta este o soluție bună pentru funcția de premier.