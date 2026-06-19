Primul mesaj al lui Adrian Veștea după ce liberalii au decis să țină Congres Extraordinar. „După 30 de ani, credeam că am văzut multe în PNL”

În prima lui reacție, premierul desemnat Adrian Veștea a criticat puternic decizia PNL de convocare a Congresului Extraordinar al partidului pentru ziua de duminică, avertizând că „libertatea și, implicit, dezbaterea democratică riscă să dispară” din formațiune.

Aproximativ 700 de liberali au participat vineri după-amiază, online, la Consiliul Național al PNL. După aproximativ o oră, liberalii au votat pentru organizarea Congresului extraordinar al partidului, propus de Ilie Bolojan. Va fi din nou vot, inclusiv pentru șefia partidului.

„O zi grea pentru PNL. Principala valoare a liberalismului este libertatea. De acolo vine şi numele formaţiunii noastre politice. Cu atât mai mult mă întristează că astăzi, la propunerea preşedintelui partidului, libertatea şi, implicit, dezbaterea democratică riscă să dispară în PNL. În loc să acceptăm o confruntare deschisă de idei şi de soluţii, în cadrul unui Congres la sfârşitul săptămânii viitoare (28 iunie), se încearcă organizarea pripită a unui Congres duminică, 21 iunie. Totul pe repede înainte şi fără timpul necesar unei dezbateri reale. Mă tem că, procedând astfel, partidul riscă să îşi piardă propria identitate”, a scris Veștea, care este și prim-vicepreşedinte al PNL, într-un mesaj publicat pe pagina lui de Facebook.

El a precizat că vede două obiective ale acestui demers, pe care îl consideră profund neliberal:

„1. Concentrarea unei puteri fără precedent în mâinile domnului Ilie Bolojan. Cred că responsabilitatea ar trebui împărțită, nu adunată într-un singur loc, așa cum nu s-a întâmplat în istoria partidului, nici în perioada post-comunistă, nici înainte de Al Doilea Război Mondial.

2. Încercarea de a bloca învestirea Guvernului pe care Președintele Nicușor Dan m-a însărcinat să-l formez. Iar acest lucru în condițiile în care domnul Bolojan știe, la fel de bine ca mine, că formula actuală a dus deja la blocaje în demersuri esențiale pentru finalizarea cu succes a PNRR, SAFE și OCDE. În plus, este cunoscută atenția agențiilor de rating față de instabilitatea politică din România – o instabilitate pe care avem acum șansa să o depășim.”

Adrian Veștea mai susține că „practic, se dorește modificarea statutului partidului pentru două persoane: o concentrare de putere pentru domnul Bolojan și, pentru mine, o excludere pentru că am acceptat să fiu parte la o soluție pentru a pune capăt unei crize care îi afectează profund pe români”.

Ce mai afirmă premierul desemnat:

„ Cred că președintele Ilie Bolojan își imaginează că un PNL reașezat după un val de excluderi va putea fi folosit ca instrument împotriva Președintelui României. Reamintesc că eu am propus, ca viziune pentru Partidul Național Liberal, un parteneriat politic onest și corect cu șeful statului.

Cred că președintele Ilie Bolojan își imaginează că un PNL reașezat după un val de excluderi va putea fi folosit ca instrument împotriva Președintelui României. Reamintesc că eu am propus, ca viziune pentru Partidul Național Liberal, un parteneriat politic onest și corect cu șeful statului. Sincer, după 30 de ani în care credeam că am văzut multe în PNL, constat cu tristețe că lucrurile merg într-o direcție profund greșită. Sper că e doar o rătăcire trecătoare. Ca liberal, voi lupta pentru a readuce libertatea în centrul valorilor PNL.”

Consiliul Național Extraordinar al PNL a decis, vineri, organizarea Congresului Extraordinar al partidului pentru duminică, ora 12:00, la Romexpo.

Tabăra Veștea plănuiește să conteste toate deciziile luate de conducerea PNL, au spus, pentru HotNews, surse din tabăra premierului desemnat.

De asemenea, Adrian Veștea și-a anunțat, joi, intenția de a-l contracandida pe Ilie Bolojan la șefia partidului.

Bolojan candidează pentru un nou mandat de președinte al PNL

Liderul PNL, Ilie Bolojan, a anunțat oficial, la finalul Consiliului Național de vineri, că își va depune candidatura la Congresul de duminică, pentru un nou mandat în fruntea partidului, împreună cu echipa pe care o va propune.

„S-a încheiat întrunirea Consiliului Național, în cadrul căreia am convocat Congresul Extraordinar PNL pentru duminică, la ora 12:00, un moment important pentru viitorul partidului nostru. În cadrul ședinței de astăzi au fost aprobate și propunerile privind noul statut, cu peste două treimi din voturi. Noile prevederi statutare sunt gândite pentru a evita fragmentarea internă și pentru a încuraja responsabilitatea politică”, a precizat Bolojan, într-o postare pe Facebook.

Candidaturile vor fi construite pe baza unor moțiuni: președinte împreună cu o echipă.

„Alături de președinții organizațiilor, ne propunem să deschidem PNL către oameni valoroși, să susținem meritocrația în partid și, acolo unde depinde de noi, în administrație, să se vadă că suntem buni gospodari și că îi respectăm pe cetățeni. Am încredere în membrii partidului nostru. Cred că își doresc un PNL puternic, credibil și respectat, astfel încât atunci când se întâlnesc cu prietenii sau colegii lor să nu le fie rușine că sunt membrii unui partid politic ca PNL”, a adăugat Bolojan.

„Până mâine după-amiază (sâmbătă, n.r.) îmi voi depune candidatura, împreună cu echipa alături de care voi merge mai departe. PNL trebuie să își stabilească o conducere și direcția pe care o va urma în perioada următoare. Vom rămâne consecvenți principiilor noastre și vom construi o echipă capabilă să asigure unitate de acțiune pentru a-i reprezenta pe cetățenii care își doresc o Românie modernă”, a mai scris Bolojan.