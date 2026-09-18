Primul mesaj al lui Siegfried Mureșan, după ce a acceptat propunerea lui Nicușor Dan

Cu propunerea de a fi premier acceptată, Siegfried Mureșan transmite un prim mesaj în care spune că s-a „apucat de lucru” alături de liderii partidelor care îl susțin.

Mureșan a publicat pe Facebook o fotografie alături de Ilie Bolojan(PNL), Dominic Fritz (USR) și Tancsoz Barna (UDMR). Imaginea a fost surprinsă într-un birou de la Guvern.

„Ne-am apucat de lucru. Vom comunica transparent la fiecare pas în cadrul acestei proceduri. În cursul zilei de astăzi vom avea o conferință de presă comună pe subiectul formării guvernului”, este mesajul care însoțește fotografia.

Siegfried Mureșan mulțumește PNL, USR și UDMR pentru colaborare.

Președintele Nicușor Dan a anunțat, joi, că-l desemnează premier pe europarlametrul PNL Siegfried Mureșan. Decretul va fi semnat însă abia sâmbătă și va fi publicat în Monitorul oficial luni, a declarat vineri șeful statului.