Primul mesaj al lui Siegfried Mureșan, după ce Guvernul său a picat în Parlament

„Partidele care au declanșat criza politică au votat astăzi pentru prelungirea acesteia”, a declarat Siegfried Mureșan, în Parlament, după ce cabinetul său a fost picat la vot.

„Așteptăm să vedem din partea președintelui României care sunt următorii pași. În acest ultim an, oamenii au dus greul stabilizării țării și vom lupta ca eforturile oamenilor sa nu fie în zadar”, a mai spus premierul desemnat de Nicușor Dan.

Guvernul Siegfried Mureșan a primit doar 182 voturi pentru, sub cele 233 necesare pentru învestire. Au fost mai puține voturi decât în iunie, când Guvernul Veștea a picat testul Parlamentului cu 189 de voturi „pentru” şi 23 „împotrivă”.

La votul de azi pentru Guvernul Mureșan, în sală s-au aflat parlamentarii PSD, pentru a fi atins cvorumul necesar pentru ca ședința să nu fie amânată, care au spus însă din bănci „prezent, nu votez”. Liderii AUR și PSD, George Simion și Sorin Grindeanu, au părăsit sala încă din timpul dezbaterilor.