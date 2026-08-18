Primul mesaj al lui Vladimir Klicko, după moartea subită a actriței Hayden Panettiere. Poza făcută publică de fostul boxer

Fostul pugilist Vladimir Klicko a transmis marți un scurt mesaj în care a deplâns dispariția prematură a lui Hayden Panettiere, cerând respectarea intimității familiei în acest moment dificil.

„Familia noastră trece printr-o perioadă profundă șoc și durere”, a scris Klicko într-un mesaj pe Instagram în care a subliniat că fosta sa parteneră era în continuare o persoană importantă în viața lui și a fiicei lor, Kaya, acum în vârstă de 12 ani.

Cei doi au avut o relație timp de aproape un deceniu, începând din 2009, fiind o perioadă și logodiți.

Klicko a lăudat cariera lui Panettiere, considerând că a fost o actriță de un „imens talent” în timp ce a fost expusă și „părților întunecate” ale industriei de la Hollywood.

Fostul boxer profesionist a subliniat că mereu îi va aminti fiicei lor, Kaya, de actrița în vârstă de 36 de ani care s-a stins din viață duminică.

Dorința lui Klicko

În 2018, Panettiere i-a cedat custodia Kayei lui Klicko, deoarece vedeta americană se lupta cu dependența de alcool și probleme de sănătatea mintală.

„A părăsit această lume prea devreme”, a mai scris Klicko în mesajul publicat online, alături de o poză cu cei doi și fiica lor.

„Vă rog pe toți să respectați sentimentele și intimitatea familiei noastre în această perioadă incredibil de dificilă. Deocamdată, asta este tot ce vreau să spun”, a adăugat fostul partener al regretatei actrițe.

Cauza morții, investigată

Actrița a fost găsită inconștientă duminică într-o reședință din Greenville de către o cunoștință. Polițiștii din Carolina de Sud au deschis o anchetă. Autopsia medicilor legiști nu a relevat semne de traumatisme care ar fi putut contribui la decesul ei, însă cauza oficială și circumstanțele decesului rămân pentru moment necunoscute.

Hayden Panettiere a debutat în televiziune încă din copilărie, primul rol major venind în anul 2000, în filmul „Remember the Titans”, alături de Denzel Washington. Succesul internațional l-a obținut prin personajele interpretate în serialele „Heroes” și „Nashville”, apărând totodată și în două producții din seria de groază „Scream”.

În plan personal, Hayden Panettiere a vorbit public despre confruntările sale cu problemele de sănătate mintală, dismorfia corporală cauzată de atenția presei de scandal și dependența de droguri și alcool, mărturisind în trecut că a consumat opioide și alcool pentru a-și gestiona stările fizice și emoționale.