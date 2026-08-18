Ce indică prima autopsie în cazul actriței Hayden Panettiere. Anunțul oficial al medicului legist

Moartea fulgerătoare a actriței Hayden Panettiere, la 36 de ani, a declanșat o anchetă în Carolina de Sud. Medicul legist a anunțat primele rezultate ale autopsiei, însă cauza oficială rămâne în așteptare, potrivit CNN.

Actrița din „Nashville” și „Heroes” a fost găsită duminică într-o reședință din Greenville de către o cunoștință, care a apelat serviciile de urgență. Echipajele medicale sosite la fața locului au constatat că Panettiere era inconștientă și nu reacționa la stimuli.

Biroul Medicului Legist din Greenville a anunțat luni, într-un comunicat, că echipajele de urgență au răspuns la un „stop cardiac semnalat”.

Personalul medical a încercat să o resusciteze pe Panettiere și au inițiat „măsuri avansate de susținere a vieții cardiace”, dar fără succes. Actrița a fost declarată decedată la aproximativ o jumătate de oră după apelul la 911, a precizat sursa citată.

Autopsia medicilor legiști nu a relevat semne de traumatisme care ar fi putut contribui la decesul ei, a mai declarat biroul medicului legist. Totuși, cauza oficială și circumstanțele decesului rămân în așteptarea rezultatelor unor analize suplimentare.

Și Departamentul de Poliție din Greenville a anunțat luni că ancheta preliminară privind moartea lui Hayden Panettiere nu a relevat dovezi de „crimă sau circumstanțe suspecte”.

Lipsa unor semne de violență la autopsie amână stabilirea unei cauze oficiale, ancheta autorităților rămânând deschisă pentru verificări.

Hayden Panettiere a debutat în televiziune încă din copilărie, primul rol major venind în anul 2000, în filmul „Remember the Titans”, alături de Denzel Washington. Succesul internațional l-a obținut prin personajele interpretate în serialele „Heroes” și „Nashville”, apărând totodată și în două producții din seria de groază „Scream”.

În plan personal, Hayden Panettiere a vorbit public despre confruntările sale cu problemele de sănătate mintală, dismorfia corporală cauzată de atenția presei de scandal și dependența de droguri și alcool, mărturisind în trecut că a consumat opioide și alcool pentru a-și gestiona stările fizice și emoționale.