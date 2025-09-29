Primul mesaj din Statele Unite după victoria PAS în alegerile parlamentare din Republica Moldova: „Felicităm poporul și toate partidele care au intrat în Parlament”

Ambasada Statelor Unite la Chișinău a transmis luni un mesaj din partea Guvernului american, după alegerile parlamentare din Republica Moldova.

„Felicităm poporul Republicii Moldova pentru participarea la alegerile parlamentare. Transmitem felicitări Partidului Acțiune și Solidaritate, precum și tuturor formațiunilor care au trecut pragul de reprezentare în Parlament. Așteptăm cu interes să colaborăm cu viitorul guvern pe teme de interes comun”, se arată în mesajul Ambasadei SUA la București.

We commend the Moldovan people for their participation in parliamentary elections. Congratulations to the Party of Action and Solidarity and all parties that passed the threshold for representation in Parliament. We look forward to working with the next government on issues of… pic.twitter.com/xxfVQc7PSP — U.S. Embassy Moldova (@USembMoldova) September 29, 2025

Partidul pro-european PAS, aflat în prezent la guvernare, a obținut o victorie clară în alegerile parlamentare de duminică din Republica Moldova. PAS conduce în numărătoarea oficială cu peste 50% din voturi, în fața Blocului Patriotic, formațiunea opoziției pro-ruse, care are sub 25%.

Proiecțiile pe baza voturilor exprimate arată că partidul apropiat de Maia Sandu va avea 55 de mandate din 101 în viitorul Parlament, majoritatea necesară pentru a guverna de unul singur, dar mai puțin decât numărul actual de 61 de mandate.

Aplauze în Parlamentul României după alegerile din Republica Moldova

Senatorii români s-au ridicat și au aplaudat, luni, rezultatul alegerilor parlamentare din Republica Moldova. Înainte de a începe ședința, luni, de la ora 16:00, președintele Senatului, Mircea Abrudean, i-a felicitat pe moldoveni pentru „rezultatul votului de ieri”.

„Folosim începutul acestei ședințe de plen a Senatului pentru a-i felicita pe cetățenii Republicii Moldova pentru rezultatul votului de ieri. Dragi cetățeni ai Republicii Moldova, v-ați mobilizat exemplar. Ați arătat cât sunteți de puternici, de determinați în drumul vostru pro-european, în menținerea unui parcurs firesc spre bunăstare, standarde înalte, democrație și libertate”, a spus Mircea Abdrudean.

„În ciuda tuturor influențelor, în ciuda eforturilor Rusiei de a vă abate de la traseul vostru către un viitor mai bun, ați stat puternici împreună. Felicitări, Moldova! Mergem înainte! Merită aplauzele noastre”, a încheiat președintele Senatului.

Imediat după discursul său, senatorii s-au ridicat în picioare și au aplaudat rezultatul alegerilor parlamentare din Republica Moldova.