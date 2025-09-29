VIDEO Aplauze în Parlamentul României după alegerile din Republica Moldova: „V-ați mobilizat exemplar”

Senatorii români s-au ridicat și au aplaudat, luni, rezultatul alegerilor parlamentare din Republica Moldova, în care Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), apropiat de președinta Maia Sandu, a obținut peste 50% dintre voturi.

Înainte de a începe ședința, luni, de la ora 16:00, președintele Senatului, Mircea Abrudean, i-a felicitat pe moldoveni pentru „rezultatul votului de ieri”.

„Folosim începutul acestei ședințe de plen a Senatului pentru a-i felicita pe cetățenii Republicii Moldova pentru rezultatul votului de ieri. Dragi cetățeni ai Republicii Moldova, v-ați mobilizat exemplar. Ați arătat cât sunteți de puternici, de determinați în drumul vostru pro-european, în menținerea unui parcurs firesc spre bunăstare, standarde înalte, democrație și libertate”, a spus Mircea Abdrudean.

„În ciuda tuturor influențelor, în ciuda eforturilor Rusiei de a vă abate de la traseul vostru către un viitor mai bun, ați stat puternici împreună. Felicitări, Moldova! Mergem înainte! Merită aplauzele noastre”, a încheiat președintele Senatului.

Imediat după discursul său, senatorii s-au ridicat în picioare și au aplaudat rezultatul alegerilor parlamentare din Republica Moldova.

Aplauze în Parlamentul României după alegerile din Republica Moldova. Video: HotNews / Rebecca Popescu

În imagini, se observă că toți senatorii prezenți s-au ridicat și au aplaudat.

Partidul pro-european PAS, aflat în prezent la guvernare, a obținut o victorie clară în alegerile parlamentare de duminică din Republica Moldova. PAS conduce în numărătoarea oficială cu peste 50% din voturi, în fața Blocului Patriotic, formațiunea opoziției pro-ruse, care are sub 25%.

Proiecțiile pe baza voturilor exprimate arată că partidul apropiat de Maia Sandu va avea 55 de mandate din 101 în viitorul Parlament, majoritatea necesară pentru a guverna de unul singur, dar mai puțin decât numărul actual de 61 de mandate.