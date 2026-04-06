Primul pas pentru amnistia a peste 2.000 de firme cu cod TVA anulat/suspendat de ANA

A fost inițiat primul pas, prin depunerea unui proiect de lege, pentru amnistia firmelor care – în trecut, chiar și cu mulți ani în urmă – au avut codul de TVA anulat sau suspendat de ANAF, iar acum au fost notificate că au sume de plată.

Mișcarea a fost anunțată de Profit.ro în urmă cu circa o lună și jumătate ca fiind pregătită, cu anunțul că la nivel politic s-a discutat ca peste 2.000 de firme cu cod TVA anulat/suspendat de ANAF și notificate că au datorii să poată fi ajutate cu amnistie fiscală în Parlament, prin asumarea de către unul dintre partidele din coaliție a unui proiect de lege.

De ce este important O serie de antreprenori sau foști antreprenori au semnalat în ultima perioadă că au primit notificări cu sume de plată din urmă legate de TVA, afirmând că nu au avut cunoștință despre situație și că nu au fost înștiințați de ANAF la momentul producerii evenimentului.

De asemenea interesant Multe astfel de situații ar putea fi, însă, și rezultatul unor servicii contabile deficitare, în contextul în care mulți antreprenori mici caută astfel de servicii la tarife cât mai reduse, uneori derizorii, fără să realizeze problemele pe care le pot avea ulterior.

