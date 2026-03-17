Primul semnal privind deblocarea Strâmtorii Ormuz. Petrolierele „driblează” încet, spune Casa Albă

Nava indiană „Nanda Devi” în portul Vadinar, după ce Iranul i-a permis să treacă prin Strâmtoarea Ormuz, 17 martie 2026. FOTO: STR / AFP / Profimedia

Câteva petroliere traversează în prezent Strâmtoarea Ormuz, iar măsurile luate de Iran pentru a bloca traficul pe această rută maritimă crucială pentru exporturile de țiței nu au afectat economia SUA, a declarat marți, pentru CNBC, consilierul economic al Casei Albe, Kevin Hassett, reiterând poziția administrației Trump conform căreia războiul ar trebui să se încheie în câteva săptămâni, nu în câteva luni.

„Deja se observă că petrolierele încep să «dribleze» încet prin strâmtoare, și cred că este un semn al cât de puțin i-a mai rămas Iranului”, a spus Hassett, potrivit Reuters.

„Suntem foarte optimiști că acest conflict se va încheia pe termen scurt, iar apoi vor exista repercusiuni asupra prețurilor când se va termina, pentru câteva săptămâni, pe măsură ce navele ajung la rafinării”, a adăugat el.

Hassett a menționat că există îngrijorarea că Asia s-ar putea să nu mai exporte la fel de mult petrol rafinat către SUA pentru a compensa scăderea ofertei din Orientul Mijlociu.

„Observăm unele semnale că (țările din Asia) ar putea să reducă exporturile pentru a se asigura că au suficientă energie pentru ele. Și avem un plan pentru asta”, a adăugat consilierul economic al președintelui american Donald Trump.

Luni, Trump și-a amânat întâlnirea cu președintele chinez Xi Jinping pentru a se concentra asupra războiului din Iran.

Hassett a afirmat că acțiunea militară a SUA față de Iran este și în interesul Chinei.

„Acesta este un caz în care obiectivele ambelor țări sunt aliniate, și anume dorim o piață mondială stabilă a petrolului”, a spus el.

„Când acest război se va termina, ceea ce se va întâmpla în curând, sunt sigur că (președinții Trump și Xi, n.r.) se vor întâlni și vor avea multe de discutat, și sperăm că atunci chinezii își vor exprima recunoștința”, a adăugat consilierul economic de la Casa Albă.