Primul trailer al noului thriller polițist cu Mark Wahlberg. Episodul întunecat din istoria SUA, inspirat de colaborarea unui asasin al mafiei cu FBI

Filmul „By Any Means”, un thriller inspirat din fapte reale din perioada luptei pentru drepturile civile din SUA și care îi are în rolurile principale pe Mark Wahlberg și Yahya Abdul-Mateen II, va avea premiera în septembrie 2026. Paramount a publicat primul trailer al peliculei.

Abdul-Mateen II interpretează rolul unui tânăr agent FBI de culoare care investighează uciderea unor lideri ai mișcării pentru drepturile civile în statul Mississippi, la mijlocul anilor ’60, potrivit Screen Rant.

Filmul îl urmărește pe agent în timp ce face echipă cu Gregory Scarpa (personaj interpretat de Mark Wahlberg), un asasin al mafiei care aplică propria lui formă violentă de justiție.

Paramount a lansat primul trailer pentru „By Any Means”, iar pelicula va ajunge în cinematografe mai târziu în acest an.

Imaginile din trailer îl prezintă pe agentul FBI Wayne Strider, interpretat de Yahya Abdul-Mateen II, tot mai frustrat de numărul mare de cazuri nerezolvate privind lideri ai mișcării pentru drepturile civile uciși în Mississippi. FBI îl desemnează să investigheze aceste crime, însă îl obligă să colaboreze cu Gregory Scarpa.

Personajul interpretat de Mark Wahlberg este prezentat ca un om extrem de violent, care recurge frecvent la bătăi și intimidare, ajungând uneori aproape să își ucidă victimele pentru a obține informații. Cu toate acestea, cei doi sunt uniți de dorința de a face dreptate, încercând să rezolve cazul și să îi aducă în fața justiției pe cei responsabili de crime.

Așa cum arată trailerul, ancheta lui Strider ajunge să îi pună familia în pericol, după ce aceasta devine ținta unei grupări rasiste. Astfel, agentul FBI intră direct în vizorul persoanelor pe care le investighează.

Pe măsură ce presiunea crește, Strider începe să fie influențat de perspectiva lui Scarpa, care consideră că și violența poate reprezenta o formă de dreptate. Trailerul sugerează această viziune prin mai multe scene în care Scarpa recurge la metode brutale, inclusiv uciderea unui polițist care îl discriminează pe Strider.

Având în vedere accentul pus pe scenele de acțiune, filmul pare să îi urmărească pe Strider și Scarpa în timp ce caută răzbunare și dreptate prin mijloace care depășesc limitele legii.

Povestea are la bază un caz real

Deși „By Any Means” este un film de acțiune cu elemente fictive, personajul Gregory Scarpa are la bază o figură reală. Scarpa a fost un asasin al mafiei care a colaborat cu FBI în anii 1960.

În 1966, anul în care se desfășoară acțiunea filmului, el a ajutat agenția în investigarea uciderii lui Vernon Dahmer, un activist pentru drepturile civile ucis de membrii Ku Klux Klan în Mississippi.

Deși filmul își permite anumite libertăți artistice, producția promite să rămână fidelă contextului istoric al epocii și să aducă în prim-plan asasinarea unui important lider al mișcării pentru drepturile civile.

Programat să ajungă în cinematografe în septembrie 2026, „By Any Means” marchează prima revenire a lui Mark Wahlberg într-un rol de acțiune dramatică după Play Dirty, în care a jucat alături de LaKeith Stanfield.

Pentru Yahya Abdul-Mateen II, acesta va fi următorul rol important după apariția în serialul „Man on Fire”, inspirat de filmul omonim cu Denzel Washington.

Deși thrillerul polițist nu este prezentat în mod explicit ca un film de acțiune, trailerul sugerează că povestea va evolua într-o confruntare tot mai violentă.

Cu trei luni înainte de lansare, „By Any Means” se anunță o producție intensă, care explorează lupta pentru drepturile civile în America anilor ’60 atât din perspectiva autorităților, cât și a celor care aleg să facă dreptate pe cont propriu. Filmul pune accent pe dilema dintre lege și justiție, urmărindu-i pe cei doi protagoniști în încercarea lor de a-i aduce în fața răspunderii pe autorii crimelor.