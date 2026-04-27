Primul zbor de test în România pentru dronele Watchkeeper. Elbit a deschis oficial fabrica de drone de lângă București, după ce MApN a amenințat că reziliază contractul

Cadru cu o dronă Watchkeeper X la primul zbor de test / Sursă: Elbit

Elbit Systems a deschis oficial cea de-a 7-a fabrică în România, anunță compania. În noua facilitate din Chitila, de lângă București, au fost produse sistemele Watchkeeper XR comandate de Armata Română. În paralel, tot luni, a avut loc primul zbor de test în România cu sisteme aeriene fără pilot comandate de MApN. Evenimentul vine după ce MApN a acuzat că dronele nu au fost livrate la timp, că impune penalități uriașe companiei și a amenințat chiar și cu rezilierea contractului.

„Noua fabrica este a șaptea unitate de producție deschisă de Elbit Systems în România, ceea ce subliniază angajamentul pe termen lung pentru cooperare industrială locală, dezvoltare tehnologică și consolidarea capacităților de apărare europene. Dezvoltat în cadrul programului Watchkeeper XR, facilitatea oferă o capabilitate integrată pentru producția, integrarea, testarea și mentenanța platformelor UAS avansate în România”, anunță compania.

Primul zbor de test al dronelei Whatchkeeper X în România / Sursă: Elbit

România a semnat în 2023 un acord-cadru cu compania israeliană Elbit pentru șapte sisteme UAS Watchkeeper X este în valoare totală de aprox. 1,891 miliarde lei, fără TVA (circa 380 milioane de euro).

Cele șapte Sisteme UAS Watchkeeper X presupun fiecare câte o stație de control la sol și câte trei aeronave fără pilot de fiecare. Astfel, în total sunt practic 21 de drone Watchkeeper X care trebuie să intre în dotarea Armatei.

Acordul prevedea ca inițial o parte din producție să se facă în România, iar începând de la al treilea sistem contractat „producția tuturor sistemelor electrice și mecanice aferente acestuia” să se realizeze în țară.

Livrarea dronelor Watchkeeper, întârziată / MApN impune penalități de 52 de milioane de euro

Deschiderea oficială a fabricii din București și primul zbor de test în țară al dronelor Watchkeeper vin după ce în urmă cu zece zile ministrul Apărării Radu Miruță s-a întâlnit cu președintele companiei israeliene de armament Elbit Systems, Bezhalel Machlis, pentru a discutat subiectul termenelor depășite de livrare a dronelor Watchkeeper X, care trebuiau să intre în dotarea armatei române încă din iunie 2025.

Partea română a respins invocarea unui eveniment de forță majoră și cere plata unor penalități de 265.000.000, aproximativ 52 milioane de euro. La începutul lunii, Radu Miruță a și amenințat cu rezilierea contractului, în cazul în care producătorul nu reintră în graficul livrărilor.

Compania Elbit Systems a transmis că este hotărâtă să finalizeze programul de livrare a dronelor către armata română, însă nu a precizat clar dacă acceptă plata penalităților cerute de cumpărător.

„Sistemele Watchkeeper XR sunt produse în România (…) Acest model de producție locală contribuie direct la dezvoltarea capacităților industriale și la consolidarea autonomiei în domeniul apărării. În prezent, Elbit Systems are peste 1.000 de angajați în România și susține alte câteva mii de locuri de muncă în cadrul ecosistemului industrial, operând șapte facilități locale”, mai transmitea compania după întâlnirea cu ministrul Apărării.

Imagine cu zona de asamblare a dronei în fabrica din Chitila / Sursă: Elbit

Dronele Watchkeeper X

Dronele Watchkeeper X reprezintă soluția tactică avansată de tip UAS (Unmanned Aircraft System) dezvoltată de Thales în colaborare cu Elbit Systems, fiind varianta de export a modelului utilizat de armata britanică. Modelul este bazat pe platforma mult utilizată și testată în timp Hermes 450.

Whatchkeeper X este drona este proiectată pentru misiuni complexe de tip ISTAR (Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance), iar caracteristică definitorie este conformitatea sa cu standardul NATO STANAG 4671, ceea ce îi permite operarea în spațiu aerian nesegregat, adică în spațiu aerian civil și militar în condiții de siguranță similare aeronavelor pilotate.

Dronele au și sisteme de degivrare și capacitatea de a decola/ateriza automat de pe piste neamenajate.

Din punct de vedere tehnic, Watchkeeper X au o arhitectură modulară ce le permite să aibă la bord o sarcină utilă duală. Aceasta poate integra simultan senzori electro-optici de înaltă rezoluție (cum este sistemul Spectro XR) și radare de tip SAR/GMTI (Synthetic Aperture Radar/Ground Moving Target Indicator), permițând detectarea și urmărirea țintelor în orice condiții meteorologice, zi și noapte.

Autonomia de zbor depășește 16 ore, iar drona poate transmite date în timp real către stațiile de control la sol pe o rază de peste 140 km, oferind comandanților o imagine detaliată și persistentă a câmpului de luptă.

Dronele Watchkeeper X, deși gândite în special pentru misiuni de recunoaștere și colectare de informații, pot fi și înarmate cu muniții speciale. La Bacău, în urmă cu câțiva ani, a fost prezentat un model al dronei Watchkeeper X, cu puncte de acroșaj sub aripă de care erau montat machete ale unor rachete ușoare ghidate.