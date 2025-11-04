Prin Anca Alexandrescu, CNA candidează la Primăria Capitalei

Scenele conferinței de presă de prezentare a candidatei Anca Alexandrescu au oferit un „teaser” pentru campania proaspetei politiciene. S-a enervat, s-a rățoit și i-a întrerupt pe ceilalți, inclusiv pe George Simion.

„Fake!”, „Nu vă mai obosiți să puneți întrebarea…”, așa s-a adresat Anca Alexandrescu, candidata susținută de AUR, sălii compuse din jurnaliști. În privința disprețului superior, secvențele au amintit de Sorin Oprescu, unul dintre politicienii consiliați de-a lungul timpului de Anca Alexandrescu.

E adevărat că se putea și mai rău. De pildă, a lipsit programul de soluții urbanistice „Marș!”, una dintre expresiile favorite din emisiunile realizatoarei. Așa îi apelează la TV Anca Alexandrescu pe cei care o supără: „Marș”.

„Marș” nu a apărut la prima întâlnire, dar la cât de repede și-a pierdut proaspăta politiciană cumpătul și răbdarea vom vedea ce va urma.

Intervenția discretă a lui Chelaru

Deși e experimentată și „are cuvintele la ea”, Alexandrescu a fost atât de iritată de ieșirea din bula propriilor fani încât cineva din spatele ei a îndemnat-o, șoptit, la calm. Presa din sală l-a auzit. Era Mircea Chelaru, fostul general și senator de Argeș al AUR, care a încercat să o tempereze pe candidată, fără spor.

George Simion a simțit și el tensiunea. Președintele AUR a început să vorbească despre pace socială și despre dispariția urii dintre români. Toată lumea spune că vrea asta. Dar atunci când apelezi la atacuri radicale te vei trezi nevoit să procuri o doză din ce în ce mai mare, în încercarea de a-ți menține același nivel de vot. Precum duhurile, extremismul nu mai intră înapoi în sticlă.

Riscul în cazul campaniei lui Alexandrescu e acela ca din cauza contondenței verbale a politicienei, a Realitatea TV, care o va însoți, dar și a efectelor de contră, precum România TV, să nu se audă ideile candidatei, ci doar strigătele ei.

Asociat predominant cu imaginea de scandal, nu doar Anca Alexandrescu, dar niciun alt politician nu-și ușurează încercarea de a câștiga Bucureștiul.

3 noiembrie 2025: conferința de presă a prezentării candidatei Anca Alexandrescu de către AUR. Foto: HotNews / David Leonard Bularca

Responsabilitatea CNA

Faptul că Anca Alexandrescu a răsturnat recuzita emisiunii TV în campania electorală nu e o noutate. Ar fi incorect să îi punem în cârcă brevetul. Televiziunile noastre au deja experiența de a converti pixelii în voturi.

Emisiunile TV de „prime time” din România au oferit politicii un șef de partid, un primar al Capitalei și câțiva europarlamentari. Nu Anca Alexandrescu a deschis lista, ci Dan Diaconescu, Gabriela Firea sau Rareș Bogdan.

Iar Consiliul Național al Audiovizualului are un important rol aici. Degradarea televiziunilor de știri a continuat, până la faza în care au ajuns instrumente în mâinile celor care le dețin sau le realizează emisiunile. Nu a mai rămas decât iluzia înțelegerii inițiale: „Cetățenii dau licența, iar la schimb televiziunile oferă informarea”.

Sub ochii CNA, televiziunile au devenit măciuci electronice, unelte de propagandă sau de spart capul, în funcție de dorința unui realizator TV care își aranjează o carieră ulterioară.

Nu înseamnă că CNA nu a făcut nimic. Dar a făcut, constant, mai puțin decât viteza cu care s-a degradat climatul pe televiziuni. Curba adaptării CNA și a legislației a fost sub curba cometei care a adus ura. Până am ajuns la „Marș”.

Cazul Nordis

Un alt episod interesant de la prezentarea candidaturii a fost cel în care proaspăta politiciană a fost întrebată despre vacanțele ei, plătite de Nordis.

Recorder a descoperit, în documente fiscale, că o firmă din grupul Nordis a plătit vacanțe pentru grupuri de politicieni, pentru un inspector din ANAF și pentru realizatoarea TV Anca Alexandrescu.

Alexandrescu a călătorit cu firma, pe banii companiei. Nu apare în acte că realizatoarea Realitatea a plătit. De altfel, firma grupului Nordis și-a scăzut respectivele cheltuieli din baza de impozitare, conform constatărilor Fiscului. Dacă firma ar fi facturat mai departe cheltuielile către politicieni și către Alexandrescu, compania nu le-ar mai fi considerat drept costuri deductibile ale sale. Dimpotrivă, ar fi arătat Fiscului că a primit banii.

Când a fost întrebată de Recorder, vedeta Realitatea TV a spus că a plătit. A adăugat că nu mai are acele facturi, care sunt cu adevărat mai vechi. Așa că Anca Alexandrescu a arătat alte facturi, mai noi, fără relevanță pentru cazul concret.

La lansarea candidaturii, rugată să explice cazul Nordis, proaspăta politiciană s-a enervat. A întrerupt-o pe ziaristă. A afirmat că a lămurit totul și că a prezentat facturile. Nu e adevărat. Până acum Anca Alexandrescu nu a arătat cum a achitat cheltuielile care apar ca fiind făcute de firmă, cheltuieli publicate de Recorder.