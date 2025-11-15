Principalul sector de activitate astăzi în țările lumii. România e avansată HARTĂ

În țările cu venituri mici, majoritatea oamenilor lucrează în agricultură, în timp ce în țările bogate trei sferturi activează în servicii. Industria nu mai este principalul angajator în nicio țară. Pentru comparație, în anii ’70, aceasta reprezenta 46% din forța de muncă în Marea Britanie.

Modelele de ocupare diferă considerabil în funcție de nivelul de dezvoltare al unei țări. Harta evidențiază sectorul dominant al ocupării în fiecare națiune, pe baza celor mai recente date ale Băncii Mondiale, citate de VisualCapitalist. Se face o împărțire a ocupării în trei sectoare: servicii, agricultură și industrie.

Citește mai multe pe Profit.ro…