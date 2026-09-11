Prințesa Kate spune că escaladarea a trei munți britanici a fost felul ei de a mulțumi spitalului care a tratat-o de cancer

Kate, prințesa de Wales a Marii Britanii, a spus vineri că inițiativa ei de strângere de fonduri din această vară în cadrul căreia a escaladat cele mai înalte trei vârfuri din Marea Britanie în 24 de ore a fost „un gest modest” prin care și-a arătat recunoștința față de spitalului care a tratat-o de cancer.

În luna iunie, Kate a dezvăluit că a finalizat provocarea „National Three Peaks Challenge”, escaladând Scafell Pike, Ben Nevis și Snowdon, cei mai înalți munți din Anglia, Scoția și Țara Galilor, în scopul colectării de fonduri pentru organizația caritabilă Royal Marsden Cancer Charity, relatează agențiile Reuters și Agerpres.

Kate, care are 44 de ani și este soția moștenitorului tronului britanic, prințul William, a urmat un tratament preventiv cu chimioterapie la un spital din Londra în urma unei intervenții chirurgicale abdominale majore care a pus în evidență prezența unei forme nespecificate de cancer.

„A fost un gest modest prin care am putut să-mi arăt recunoștința și să spun mulțumesc”, a spus prințesa în cadrul unei vizite surpriză la Royal Marsden, pentru a afla cum fondurile strânse de ea vor fi folosite la dezvoltarea unui nou centru pentru Recuperare și Bunăstare Holistică.

Meeting patients and staff practicing holistic cancer care at The Royal Marsden. pic.twitter.com/NiTvIknRu4 — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) September 11, 2026

„Am avut parte de o îngrijire incredibilă și de susținere din partea unei echipe uriașe și sunt cu adevărat recunoscătoare pe plan personal”.

În timpul vizitei, a cunoscut pacienți care urmează tratament oncologic și a aflat informații despre modalitatea prin care îngrijirea holistică poate îmbunătăți recuperarea și vindecarea.

Prințesa Kate este în remisiune după ce a urmat un tratament cu chimioterapie și, deși între timp și-a reluat îndatoririle regale, a vorbit public despre impactul pe care l-a avut boala asupra ei și a familiei.