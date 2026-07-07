Prințul Harry pierde procesul costisitor cu Daily Mail, în care au fost implicate și alte nume celebre. Publicația salută „victoria covârșitoare”

Înalta Curte din Marea Britanie a dat câștig de cauză Associated Newspapers Limited (ANL), editorul tabloidului Daily Mail, în procesul în care Prințul Harry și alte celebrități acuzaseră grupul media că a adunat informații despre ei prin mijloace ilegale și le-a încălcat viața privată, potrivit The New York Times și BBC.

Într-un rezumat al hotărârii sale, judecătorul Nicklin a concluzionat că acuzațiile sunt grave și, prin urmare, necesitau dovezi mai convingătoare pentru a fi probate.

Cei șapte reclamanți, a spus el, nu se pot baza pe „suspiciuni, nici măcar atunci când acestea sunt de înțeles”, ci trebuie să demonstreze că informațiile publicate despre ei au fost obținute într-adevăr prin mijloace ilegale.

Printre ceilalți reclamanți din proces se numără Elton John și soțul lui, David Furnish, dar și actrițele Liz Hurley și Sadie Frost.

Procesul împotriva ANL a fost unul costisitor. Cheltuielile legale totale pentru cele două luni și jumătate de judecată au fost estimate la aproximativ 40 de milioane de lire sterline, sau 53,5 milioane de dolari, conform cifrelor furnizate instanței de cele două părți și citate de presa britanică.

Val de procese împotriva tabloidelor

Procesul, care a început la Înalta Curte din Londra în ianuarie, era ultimul caz nerezolvat din multiplele acțiuni intentate de Harry împotriva tabloidelor britanice, majoritatea concentrându-se pe acuzații de intruziune în viața privată.

În 2023 a câștigat despăgubiri în urma unui proces cu Mirror Group, iar, în 2025, News Group Newspapers, condus de Rupert Murdoch, a fost de acord să îi plătească daune „substanțiale” și a recunoscut în premieră activități ilegale ale investigatorilor privați care lucrau pentru publicația The Sun.

Harry trăiește în prezent în California, alături de soția lui și de copii, dar decizia de marți a venit într-un moment în care se află în Marea Britanie pentru o serie de acţiuni caritabile şi evenimente care promovează ediţia din 2027 a Jocurilor Invictus.

ANL salută decizia: „Victorie covârșitoare”

Grupul media a descris decizia Înaltei Curți din Londra drept o „victorie covârșitoare pentru Daily Mail și jurnaliștii săi”.

„Aceasta este o reabilitare magnifică a jurnalismului Daily Mail”, a declarat un purtător de cuvânt.

„Reputațiile jurnaliștilor noștri decenți și harnici fuseseră puse sub semnul întrebării într-un mod teribil, iar astăzi au fost exonerați”, a adăugat acesta.

„Așa cum arată clar hotărârea, fiecare articol a provenit din surse legitime”, a subliniat el.

„Vom căuta să rezolvăm problemele restante, inclusiv recuperarea costurilor pe care le-am suportat în timp ce ne apăram împotriva acestui litigiu grav”, a mai precizat reprezentantul ANL.