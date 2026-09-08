Prințul Harry și Meghan Markle se declară surprinși de mesajul regelui Charles după revenirea lor acasă

Un purtător de cuvânt al Ducelui și Ducesei de Sussex, prințul Harry și Meghan Markle, spune că aceștia au fost surprinși să vadă că Palatul Buckingham a trimis o scrisoare în care nota că ei sunt membri ai familiei regale care nu îndeplinesc atribuții oficiale, relatează BBC.

Purtătorul de cuvânt a spus că cei doi „au fost puțin surprinși că nu au fost informați în prealabil despre acest lucru”.

Însă surse regale au declarat pentru BBC și alte mass-media britanice că Harry și Meghan au fost informați despre scrisoare înainte ca aceasta să fie făcută publică.

Potrivit BBC, un comitet responsabil cu securitatea din cadrul Ministerului de Interne de la Londra se reunește astăzi pentru a analiza posibilitatea ca Harry, Meghan și copiii lor să beneficieze de protecție finanțată din fondurile contribuabililor, acum că familia locuiește din nou în Regatul Unit.

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Scrisoarea, trimisă în numele regelui Charles, a avut scopul de a clarifica statutul Prințului Harry și al lui Meghan, care s-au mutat luna trecută înapoi din California, împreună cu copiii lor, Archie și Lilibet.

Scrisoarea trimisă luni preciza că aceștia nu vor putea să folosească titlurile de „Alteța Sa Regală”, rămânând „cetățeni privați”.

Regele Charles și regina Camilla merg la slujba de Crăciun de la biserica din Sandringham Foto: Aaron Chown, PA Images / Alamy / Profimedia

Potrivit unor surse de la Palat, scrisoarea a fost trimisă echipei Prințului Harry, departamentelor guvernamentale, oficialilor militari și altor demnitari.

Mesajul regelui Charles a subliniat că poziția convenită în 2020, când Ducele și Ducesa de Sussex au părăsit Marea Britanie – așa-numitul „Acord de la Sandringham” – este în continuare în vigoare.

Acest acord era menit să asigure că Harry și Markle nu puteau să-și urmărească propriile interese comerciale și, în același timp, să rămână membri activi ai familiei regale care îndeplinesc atribuții oficiale.

„Este binecunoscut faptul că, în ianuarie 2020, Ducele și Ducesa au renunțat la îndeplinirea atribuțiilor de reprezentare în numele Suveranului și nu mai sunt membri activi ai Familiei Regale”, se arată în scrisoare.

Aceasta adaugă: „Activitatea caritabilă a Ducelui și Ducesei este o chestiune personală pentru amândoi și este desfășurată în calitatea lor de persoane private”.