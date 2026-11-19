Prinţul Harry a dat asigurări, într-o vizită în Ucraina, că este pregătit să se întoarcă în cadrul Forţelor Armate britanice şi să lupte împotriva Rusiei „dacă este nevoie”, într-un podcast postat online joi, relatează AFP, conform News.ro.

Fiul regelui Charles al III-lea, un fost militar care a luptat în Afganistan, a fost weekendul trecut la Liov, în vestul Ucrainei, într-o vizită surpriză, în care s-a întâlnit cu militari răniţi şi îngrijitorii acestora.

„Întreaga lume are multe de învăţat de la Ucraina”, a declarat Harry, în vârstă de 42 de ani, într-un podcast al ziarului conservator britanic The Telegraph.

„Dacă mi se va cere să mă înrolez din nou și dacă este nevoie de mine, atunci voi fi cu siguranță acolo, 100%, pentru a-mi servi țara alături de camarazii mei veterani și de ceilalți militari”, a declarat prinţul, care s-a reinstalat în Regatul Unit vara trecută, după ce a locuit peste şase ani în Statele Unite.

A fost a patra oară când Harry a vizitat Ucraina de la începutul invaziei ruse în 2022.

Harry a mai spus că Europa este „în război de zece ani” cu Rusia.

„Nu pentru că nu există drone, gloanţe sau rachete care să ne survoleze nu suntem în război”, a subliniat el. „Sunt atâtea lucruri (…) pe care le putem observa în lume, mai ales în Europa, probleme care afectează Europa, care pot să fie atribuite influenţei ruse”, a declarat prinţul.

El consideră că „întreaga Europă a conştientizat ameninţarea” rusă şi face „un front unit” împotriva Moscovei.

„Ar fi formidabil să beneficiem de asemenea de o susţinere sporită a Statelor Unite”, a declarat prinţul Harry.

Există, în opinia sa, „o mare prăpastie” între societatea americană, a cărei susţinere a Ucrainei este „în întregime ridicată” şi administraţia Trump.

Însă „lucrurile se vor schimba” după victoria largă a democraţilor în alegerile de la jumătate de mandat, dă el asigurări.

Harry declara în weekend, când s-a întâlnit cu militari răniţi, că Ucraina „va câştiga războiul”.

Ducele de Sussex, care a făcut din ajutarea militarilor răniţi una dintre principalele sale cauze, a lansat în 2014 Invictus Games, o competiţie sportivă pentru persoane cu dizabilităţi.

Următoarea ediţie urmează să aibă loc în perioada 10-17 iulie 2027, la Birmingham, în Anglia.

Ucraina prevede să trimită cea mai importantă delegaţie din istoria sa, de peste 60 de atleţi.