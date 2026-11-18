Au început filmările pentru Protevelion 2027. Raluka şi Pavel Bartoş sunt gazdele emisiunii şi promit o ediţie plină de surprize, momente speciale şi invitaţi renumiţi, a transmis televiziunea, conform News.ro.

„Protevelion este unul dintre formatele care au devenit o tradiţie pentru publicul nostru, un reper al nopţii dintre ani şi un motiv în plus pentru care familiile şi prietenii aleg să fie împreună în faţa televizorului. Ştim că aşteptările sunt mari de la un an la altul şi tocmai de aceea ne dorim să păstrăm ceea ce face acest format atât de îndrăgit: spectacolul, muzica, umorul şi surprizele, dar să venim de fiecare dată cu elemente noi, care să ţină publicul aproape. În ediţia Protevelion 2027, cei de acasă pot vedea un mix de momente spectaculoase, întâlniri inedite şi multă comedie, într-un ritm de petrecere care să ne aducă pe toţi împreună la trecerea dintre ani. Ne dorim ca telespectatorii să râdă, să se bucure şi să înceapă 2027 cu energia bună pe care doar o astfel de petrecere o poate aduce”, a transmis Unai Iparragirre, Programming Director Pro TV.

Anul acesta petrecerea are parte şi de „musafiri nepoftiţi”: Oprişan şi Drăcea vor veni la Protevelion pregătiţi să observe, să comenteze şi să taxeze invitaţii.

„Ştiţi cei doi moşnegi din Muppets, care stăteau în balcon şi comentau tot spectacolul? Ei bine, cam asta ne propunem şi noi la Protevelion. O să fim cu ochii pe toată lumea, o să analizăm ţinutele, dansurile, distracţia şi, mai ales, micile privilegii de care se bucură unii invitaţi”, spune Cătălin Oprişan. „Până la urmă, cineva trebuie să spună şi lucrurilor pe nume. Şi, dacă se supără cineva, să nu uite că e Revelionul şi trebuie să intrăm în noul an cu zâmbetul pe buze”, a spus Drăcea.