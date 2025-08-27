Pro TV anunță un nou jurat la emisiunea „Românii au talent” / Cui îi va lua locul

Carmen Tănase se alătură juriului emisiunii „Românii au talent”, a anunțat miercuri PRO TV. Actrița va face parte din echipa formată din Andra, Andi Moisescu și Mihai Bobonete, în cel de-al 16-lea sezon al show-ului.

„Sunt Carmen Tănase. Sunt noul jurat de la «Românii au talent» și nu-mi mai încap în piele de fericire. Nu știți cât mi-am dorit, cât am visat să fiu aici, ani și ani de zile. Vreau să fiu foarte aproape de oamenii ăia care au curaj să vină acolo. Oameni talentați. Oameni fermecători, cum noi românii suntem talentați, suntem carismatici, suntem amuzanți, suntem fermecători. Vreau să râd cu ei, vreau să plâng cu ei, vreau să iau parte la poveștile lor de viață. Nu există să n-ai talentăl tău. Descoperă-ți-l și vino să ni-l arăți”, a spus Carmen Tănase într-un clip distribuit pe TikTok.

Dragoș Bucur s-a retras de la „Românii au talent”

Carmen Tănase îi va lua locul lui Dragoș Bucur, care a anunțat săptămâna trecută că părăsește emisiunea după trei sezoane, potrivit Libertatea.

„Acum trei ani am intrat în echipa «Românii au talent». Andra, Bobo (Mihai Bobonete, n.r.), Andi (Moisescu, n.r.), Pavel (Bartoș, n.r.) și Smiley sunt niște colegi plini de umor și înțelegere și le mulțumesc pentru zilele pline pe care le-am petrecut împreună.

De anul acesta, «Românii au talent» merge mai departe fără mine”, a scris Dragoș Bucur pe Instagram. El a menționat că se retrage pentru o perioadă din televiziune, dar promite să revină pe marele ecran: „Ne revedem curând în cinema”.

Actorul a intrat în echipa juraților „Românii au talent” în 2022.