PRO TV confirmă decizia de la „Românii au talent”. Care e noua componență a juriului

PRO TV a anunțat sâmbătă seară componenţa noului juriu de la concursul „Românii au talent”, după intrarea în show a gimnastei Nadia Comăneci.

Pagina de Media a aflat că Nadia i-a luat locul actriței Carmen Tănase, cea care fusese cooptată în juriu în urmă cu doar un an.

Sâmbătă seară, postul de televiziune a confirmat mișcarea și a publicat componenţa noului juriu.

Pe contul de Facebook al emisiunii, a fost publicată o fotografie cu descrierea „Ei sunt noul juriu Românii au talent! Tu eşti gata să le arăţi ce poţi?”.

Intrarea Nadiei Comăneci la „Românii au talent” a fost anunţul care a surprins piaţa media în urmă cu câteva zile. Concursul este în faza înscrierilor pentru noul sezon, care va fi difuzat de la începutul lui 2027, potrivit Pagina de Media.

Componenţa juriului s-a schimbat permanent în ultimii ani, păstrând doar două nume din echipa iniţială: Andra şi Andi Moisescu.

Juriile „Românii au talent”: