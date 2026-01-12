Decizie majoră în showbiz: Pro TV scoate emisiunea lui Cătălin Măruță de pe post după 18 ani

Postul de televiziune PRO TV a anunțat, luni seară, încheierea formatului cunoscutei emisiuni „La Măruţă” începând cu data de 6 februarie 2026, scrie Pagina de Media.

Pro TV a transmis, într-un comunicat de presă, că „decizia face parte dintr-un proces mai amplu de adaptare a strategiei de conținut, menit să răspundă atât publicului de televiziune liniară, cât și consumatorilor digitali, în contextul unei piețe media aflate într-o continuă evoluție”.

Formatul emisiunii „La Măruță” este unul dintre cele mai longevive ale postului generalist de televiziune.

Declarația lui Cătălin Măruță, după anunțul făcut de Pro TV

„Au fost 18 ani în care La Măruţă a fost mai mult decât o emisiune şi a devenit o parte importantă din viaţa mea şi, sunt convins, şi din vieţile multor telespectatori. Am crescut împreună, am râs, am sărbătorit, am învăţat şi am descoperit poveştile extraordinare ale invitaţilor noştri. Pentru mine, acesta a fost un capitol minunat, care va păstra mereu un loc special în sufletul meu”, a declarat Cătălin Măruţă.

„Acum sunt curios şi privesc cu entuziasm perioada care urmează, urmând să îmi dedic timpul mai multor proiecte din zona online şi noi formate pe care îmi doream să le dezvolt. Sunt profund recunoscător echipei şi publicului care mi-au fost alături în fiecare zi a acestei călătorii şi le mulţumesc pentru fiecare moment pe care l-au împărtăşit cu mine”, a mai spus prezentatorul.

Conducerea postului evocă o „evoluție naturală”

Compania a mai transmis, în anunțul de luni seară, că explorează în prezent oportunităţi interne pentru echipa de producţie, cu scopul de a valorifica experienţa şi competenţele acesteia în alte proiecte.

„La Măruţa a fost un format unic pe piaţa de televiziune din România şi o parte importantă din istoria PRO TV. Suntem recunoscători echipei şi lui Cătălin Măruţă pentru contribuţia lor remarcabilă. Această schimbare nu este o separare, ci urmează o evoluţie naturală, parte a unei transformări mai ample de conţinut pe care o vom implementa în perioada următoare”, a declarat Aleksandras Cesnavicius, CEO-ul Pro TV.

