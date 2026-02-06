PRO TV lansează un nou jurnal de știri cu doi cunoscuți prezentatori la pupitru

Postul de televiziune va difuza din acest weekend un jurnal de știri la ora 13.00, relatează PaginadeMedia.

Potrivit unui comunicat de presă al televiziunii, jurnalul va fi difuzat în fiecare sâmbătă și duminică, de la ora 13:00, și va oferi telespectatorilor informații.

Jurnalul va fi prezentat de jurnaliștii Roxana Hulpe și Cosmin Stan, cei care face tandem și la știrile matinale.



”După jurnalul matinal de weekend, mă bucur enorm să mă întâlnesc cu telespectatorii și la prânz. Noul jurnal Știrile PRO TV de la ora 13 este un jurnal ancorat în real, viu, cu multe transmisiuni în direct și reporteri prezenți în mijlocul evenimentelor din București și din toată țara. Este un jurnal de weekend care surprinde realitatea în desfășurare, de la evenimente la cultură, și care oferă repere sigure într-o lume aflată într-o continuă schimbare”, a spus Roxana

Hulpe, potrivit comuinicatuluil.

”E o extindere firească a întâlnirii noastre matinale din fiecare weekend. Și mă bucur că vom avea acum ocazia să le mai aducem oamenilor, și în miezul zilelor de sâmbătă și duminică, încă un jurnal clar, echilibrat și relevant, cu știrile esențiale ale momentului. Sunt sigur că în foarte scurt timp vom deveni o obișnuință de weekend pentru cei care vor informație corectă, prezentată onest și responsabil”, a spus Cosmin Stan.