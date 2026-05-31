Probabil cel mai nedreptățit primar al Bucureștiului. Al. Donescu, omul care a făcut enorm pentru modernizarea orașului și a murit la Jilava

Legendarul București interbelic, perioada din cele două războaie mondiale în care Capitala cunoaște o dezvoltare, civilizare și modernizare fără precedent, este strâns legată de un om despre care se vorbește și se știe prea puțin: primarul Alexandru G. Donescu.

Sunt anii în care ăn oraș au apărut bulevarde elegante, infrastructură modernă, blocurile înalte (block house) și cartierele noi, arhitectura modernistă, asanarea lacurilor Colentinei, chef de viață în nou înființatul Parc „Regele Carol al II-lea (Herăstrău).

La toată această atmosferă modernă și cosmopolită a contribuit din plin primarul Al. Donescu.

Citește, pe B365.ro, despre omul care a făcut enorm pentru București, orașul în care nu există nici măcar o intrare, darmite o stradă, care să-i poarte numele, căruia nu-i cunoaștem cu adevărat sfârșitul tragic și nu i se știe mormântul.

Sursă foto: Dreamstime.com