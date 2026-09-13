Problema ambasadorului francez în SUA, pe cale să fie rezolvată după ce Parisul a spus că „regretă” postarea din iulie

Parisul a spus că regretă postarea de pe X în care critica un vot al Statelor Unite în cadrul Adunării Generale a ONU, ceea ce ar trebui să deblocheze preluarea funcției de către noul ambasador al Franței la Washington, în condițiile în care Statele Unite au spus că „iau act” de acest lucru, potrivit AFP.

Misiunea permanentă a Franței pe lângă Națiunile Unite la Geneva a transmis un comunicat în care scrie că „regretă” mesajul publicat pe 25 iulie pe X, care punea sub semnul întrebării angajamentul Statelor Unite în favoarea drepturilor omului.

„Franța și Statele Unite au adoptat recent poziții divergente în cadrul unui vot la Adunarea Generală a Națiunilor Unite. Această divergență s-a referit la un singur vot și nu a vizat apărarea drepturilor omului”, a spus misiunea într-un comunicat publicat, doar în limba engleză, pe site-ul reprezentanței franceze la ONU din Geneva, în ziua comemorării atentatelor din 11 septembrie.

„Divergențele de opinie cu privire la un vot nu constituie un obstacol în calea unui dialog strâns cu Statele Unite și nu pun sub semnul întrebării alianța noastră istorică, nici capacitatea noastră de a colabora pentru promovarea păcii, stabilității și prosperității, inclusiv în cadrul forurilor multilaterale”, adaugă textul.

Ce scria în postarea care a supărat Statele Unite

Această recunoaștere a greșelii a fost primită cu satisfacție la Washington.

„Luăm act de declarația Franței și o apreciem; ne bucurăm să colaborăm cu ea pentru a promova valorile și interesele noastre comune”, a declarat pentru France un responsabil al Departamentului de Stat, sub condiția anonimatului.

Preluarea funcției de către noul ambasador Aurélien Lechevallier, care urmează să-l înlocuiască pe Laurent Bili, fusese pusă sub semnul întrebării, Washingtonul amânând aprobarea numirii sale din cauza acestei disputei diplomatice.

Statele Unite au fost una dintre cele zece țări care au votat în iulie împotriva reînnoirii pentru patru ani a mandatului Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Volker Türk.

„Statele Unite erau odinioară un model în materie de drepturi ale omului. Acum nu mai este cazul”, a scris atunci în limba engleză reprezentanța Franței pe X.

Postare an reprezentanței Franței la ONU. Foto: X

Americanii nu au rămas fără reacție

Reacția nu a întârziat: Statele Unite au părăsit o ședință a Consiliului de Securitate al ONU pe 27 iulie, pentru a denunța comentariile „ipocrite” ale Franței, în momentul în care ambasadorul francez la Națiunile Unite, Jérôme Bonnafont, lua cuvântul.

Ulterior, Departamentul de Stat american a blocat procedura de acreditare a lui Aurélien Lechevallier, actualul șef de cabinet al ministrului francez al Afacerilor Externe, Jean-Noël Barrot.

În Franța, președintele este cel care procedează la numirea ambasadorilor în țările străine. Însă, pentru a-și exercita funcțiile, ambasadorul trebuie să primească și acreditarea din partea țării gazdă, care face obiectul unei ceremonii foarte solemne.

În cazul unui ambasador al Franței în Statele Unite, acreditarea este, de obicei, o simplă formalitate.