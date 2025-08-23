„Problema” cu care se confruntă „toate municipiile mari” din România. „Suntem unici în regiune și în Europa”

Președintele organizației neguvernamentale Expert Forum, Sorin Ioniță, a atras atenția asupra unei probleme cu care se confruntă marile aglomerări urbane din țara noastră, vorbind în mod special despre situația Bucureștiului, care „are teritoriul cel mai mic între metropolele din regiune cu peste 1 milion de locuitori”.

La Festivalului de Film şi Istorii Râşnov, Sorin Ioniță a spus că marile municipii din România „au o constrângere teritorială”, un aspect care „ne creează probleme”.

„Orașul Budapesta, în conturul său administrativ, este 2,3 ori mai mare ca suprafață decât Municipiul București, deși populația este oarecum egală, ba chiar un pic mai mare în București (…). E vorba despre toate municipiile românești, care au o constrângere teritorială, sunt foarte limitate spațial și asta ne creează probleme (…). Este o problemă sistematică (…), vorba lui Lucian Boia, de aia e România altfel din punctul de vedere al zonelor metropolitane, pentru că suntem unici în regiune și în Europa”, a declarat președintele Expert Forum.

Potrivit expertului în politici publice, Bucureștiul are 8.000 de locuitori per kilometru pătrat, mai mulți decât orașe ca Viena, Belgrad, Budapesta, Varșovia, Praga, Sofia, Zagreb, Bratislava, chiar dacă acestea au suprafețe mai mari.

„Municipiile mari românești, București, Cluj, Iași, se termină imediat după blocuri, unde începe porumbul, acolo este limita administrativă, iar asta ne creează probleme”, a avertizat Sorin Ioniță.

„Cele cinci aberații din București”

Președintele Expert Forum a criticat „cele cinci aberații” din zona Capitalei, „că ai municipalități, ba chiar de tip urban, orașe declarate, care sunt lipite de București”.

„Practic nu faci diferența când treci din Sectorul 4 în Popești-Leordeni”, a spus Sorin Ioniță, care a mai enumerat Pantelimon, Voluntari, Chiajna și Bragadiru.

El susține că această situație generează probleme ce țin de politicile de transport, care „sunt greu de coordonat” într-un astfel de sistem, de politicile de mediu, precum și de politica de dezvoltare, „problema cea mai dureroasă”.

FOTO: Snicol24 | Dreamstime.com