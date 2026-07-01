Probleme cu alimentarea cu energie electrică în mai multe zone din București. „Stăm fără curent de 21 de ore. S-au dezghețat frigiderele, s-a stricat mâncarea”

Zeci de incidente în rețeaua de distribuție a energiei electrice erau raportate miercuri seară în București și în localitățile din jurul Capitalei, potrivit hărții Rețele Electrice.

Furtuna de marți noapte a provocat pagube însemnate în zona Capitalei, unde autoritățile au intervenit pentru evacuarea apei din case, curți, subsoluri sau de pe străzi, precum și pentru degajarea copacilor și a stâlpilor doborâți de condițiile meteorologice.

Un cititor HotNews a semnalat că locuitorii de pe strada Teofil, din Sectorul 2, sunt fără alimentare cu energie electrică încă de la miezul nopții. Avaria ar fi fost provocată de ruperea unor cabluri de tensiune, pe fondul condițiilor meteo și al căderii unor crengi.

„Azi-noapte au intervenit pompierii de la ISU, care au degajat parțial zona pentru eliminarea pericolului și au predat cazul distribuitorului de energie. De atunci și până acum nu a venit nicio echipă pentru reconectarea cablurilor”, a relatat cititorul.

„Stăm fără curent de 21 de ore. Sunt zeci de persoane, care stau în întuneric, frigiderele s-au dezghețat, mâncarea s-a stricat, iar de la call-center-ul operatorului primim doar mesaje robotizate cu „în curs de remediere”. Evident, dacă astepti la”robot” nimeni, nu raspunde. Suntem complet ignorați în mijlocul Capitalei”, a mai transmis acesta.

La ora publicării articolului, pe harta Rețele Electrice erau marcate numeroase avarii în toate sectoarele Capitalei, dar și în mai multe localități din Ilfov.

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