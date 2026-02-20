Probleme cu emisia pentru un post tv din România. Ce transmite în loc de jurnalul de știri
Emisia B1 TV a fost întreruptă brusc vineri dimineață, chiar în timpul jurnalului de știri, când transmisiunea din studio a fost înlocuită neașteptat cu imagini live de pe o cameră de supraveghere din centrul Capitalei, potrivit Pagina de Media.
Problemele au apărut la ora 10.14, pe tronsonul prezentat de jurnalista Aneta Sîngeorzan.
Potrivit informațiilor obținute de Pagina de Media.ro, incidentul a fost provocat de o defecțiune majoră la rețeaua informatică tehnică a postului de televiziune.
La momentul publicării acestui articol, B1 TV difuzează imagini de pe o cameră de supraveghere din București.
Sursa foto: Dreamstime.com
