Probleme cu incendiile și în Creta, una dintre cele mai căutate destinații din Grecia: Doi pompieri au murit. Localități evacuate

Doi pompieri au murit, miercuri, în timp ce se luptau cu un incendiu de vegetație pe insula Creta, unde amenințarea flăcărilor a dus la evacuarea mai multor localități, conform postului public grec ERT, citat de agenția turcă de știri Anadolu.

Cei doi pompieri au fost găsiți decedați în vehiculul lor, în apropiere de zona Nea Krya Vrysi din Rethymno. Unul dintre ei avea peste cinci ani de experiență la stația din Agia Fotini, iar celălalt era pompier sezonier.

„Astăzi este o zi extrem de dificilă pentru Departamentul de Pompieri”, a declarat instituția într-un comunicat, prin care a transmis condoleanțe familiilor și colegilor victimelor.

⚠️ Καπνοί στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου. Η φωτιά, σύμφωνα με μαρτυρίες, κατευθύνεται προς τα Σακτούρια.



🎞️ NEWS 24/7, instagram (@alehri_v)#φωτια #κρητη pic.twitter.com/hh0fUd8aNK — NEWS 24/7 (@News247gr) July 29, 2026

Un al treilea pompier a murit într-un incendiu lângă Gytheio, în regiunea Peloponez, în sudul Greciei continentale, potrivit AFP.

Incendiul de pe insula Creta a izbucnit în jurul prânzului și s-a extins rapid, iar autoritățile au emis alerte de urgență succesive. Astfel, locuitorii din Krya Vrysi, Saktouria și Melampes au primit ordin de evacuare, în timp ce persoanele din zona Triopetra au fost instruite să plece pe drumul de coastă spre Kerame.

#Internacionales | 🇬🇷🔥👨‍🚒 Dos bomberos fallecieron mientras combatían el incendio forestal de gran magnitud en Krya Vrysi, Rétino, isla de Creta en Grecia.



El fuego continúa fuera de control debido a los fuertes vientos, con ráfagas de hasta 7 grados Beaufort, que dificultan las… — Porttada (@porttada) July 29, 2026

Au fost mobilizați aproximativ 125 de pompieri, inclusiv șase echipe specializate de stingere a incendiilor forestiere, cu 27 de autospeciale. S-a intervenit, de asemenea, cu patru aeronave și patru elicoptere, iar cisternele municipale cu apă și utilajele grele au sprijinit și ele operațiunea.

Forțele de stingere a incendiilor au fost suplimentate semnificativ, deoarece flăcările continuau să se manifeste pe fondul rafalelor puternice de vânt, au precizat autoritățile.

Unitatea de investigare a incendiilor provocate, din cadrul Serviciului de Pompieri din Rethymno, a lansat o investigație cu privire la cauza incendiului.

Probleme și în alte zone din Grecia

Sunt probleme cu incendiile și în alte zone din Grecia, cum ar fi pe insulele Paros şi Lesbos şi în regiunile Messenia şi Laconia, în Peninsula Peloponez, potrivit AFP, citată de News.ro.

Potrivit autorităţilor locale, pe insula Paros, localnicii și turiștii au fost evacuați din zece localităţi, din precauţie. Pentru transportul persoanelor evacuate au fost puse la dispoziție ambarcațiuni și autobuze. Numărul persoanelor evacuate nu a fost făcut public deocamdată.

Grecia se confruntă în fiecare vară cu incendii de pădure din cauza temperaturilor ridicate, a caniculei şi a secetei. În această vară, ţara a fost ocolită până acum de episoade de caniculă prelungită, care afectează, în schimb, alte ţări europene, în special Franţa şi Spania, unde încă fac ravagii incendii de amploare şi unde zeci de mii de persoane au fost evacuate.