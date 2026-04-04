Probleme cu instalațiile de pe pârtiile de schi din Sinaia, din cauza vremii

Domeniul schiabil al staţiunii Sinaia rămâne deschis în acest weekend, însă sunt probleme în funcţionarea instalaţiilor care deservesc pârtiile, din cauza condiţiilor meteo.

Administratorii domeniului schiabil al staţiunii Sinaia au anunţat, sâmbătă dimineaţă, că teleschiul Călugărul nu a fost pus în funcţiune pentru public, din cauză că vizibilitatea este foarte scăzută pe tot traseul instalaţiei, scrie News.ro.

Telescaunul Soarelui a întârziat pornirea, sursa citată precizând că instalaţia va funcţiona până la 16:00, „dacă permit condiţiile meteo”.

Telescaunul care deserveşte Valea Soarelui a început programul la ora 09:15 şi funcţionează până la 16:00, de asemenea, în funcţie de condiţiile meteo.

Telegondola şi telecabina funcţionează după programul normal. Zeci de persoane au ales să petreacă acest weekend la schi, la Sinaia.

Sus, pe munte, la 2000 de metri altitudine în Bucegi, sâmbătă dimineață s-au înregistrat temperaturi negative, este ceaţă, iar vizibilitatea este redusă.

Şi pe domeniul Transalpina-Voineasa se schiază, administratorii pârtiilor anunţând că sâmbătă în zona golului alpin este ceaţă densă şi vizibilitatea este redusă, schiorii fiind sfătuiţi să fie foarte prudenţi. La Voineasa, programul instalaţiilor de transport pe cablu a fost prelungit, sâmbătă, cu o jumătate de oră.