Probleme în Crimeea din cauza loviturilor ucrainene: „Nu am reușit să alimentez de două zile”

Șoferii din Crimeea au probleme din cauză că benzina este raționalizată după ce atacurile cu drone ale Ucrainei au blocat aprovizionarea pe cale rutieră în sud-estul Ucrainei, scrie Reuters, citând martori de la fața locului și oficiali.

La mai bine de patru ani de la invazia Ucrainei din 2022, Rusia se confruntă cu atacuri ucrainene aproape zilnice asupra infrastructurii sale petroliere, în timp ce sancțiunile occidentale au făcut ca exporturile de țiței să devină mai costisitoare.

Guvernatorul Crimeei Serghei Aksionov, guvernatorul pus de Moscova să conducă peninsula ucraineană „anexată” de Rusia, a declarat că au fost impuse limite asupra vânzărilor celui mai utilizat tip de benzină, Ai-95, și că oamenii vor trebui să folosească cartele de combustibil pentru achiziții.

„Nu am reușit să alimentez de două zile”

În Sevastopol, cel mai mare oraș din Crimeea și baza tradițională a Flotei Ruse din Marea Neagră, martori Reuters au raportat cozi lungi la stațiile de alimentare.

„Nu am reușit să alimentez de două zile”, a declarat pentru Reuters Oksana Senchenko, o locuitoare a orașului.

„Ieri nu era benzină, iar astăzi conduc prin oraș și nu este benzină, nici 92, nici 95”, a spus ea.

Imagini postate pe rețelele de socialziare arată cozi lungi la benzinăriile din Crimeea

Temporarily occupied #Crimea is suffering from a gas #shortage. Let's hope that the Russian regions will join the movement soon. pic.twitter.com/QposkOKr8n — Kostya K (@Kostiantyn1024) June 1, 2026

„Motivul îl constituie atacurile cu drone ucrainene”

Fostul parlamentar ucrainean Oleg Tsaryov, o figură pro-rusă, a afirmat că drumul care leagă Crimeea de continent în nord a fost atacat de Ucraina.

„Combustibilul în Crimeea este vândut în cantități limitate și prin cupoane de raționalizare. Motivul îl constituie atacurile cu drone ucrainene asupra camioanelor cu combustibil de pe autostrada «Novorossiya» – un coridor terestru care leagă Rusia continentală de Crimeea”, a spus Tsaryov.

Mikhail Razvozhayev, guvernatorul Sevastopolului ocupat de Rusia, a făcut apel la calm și a îndemnat oamenii să nu intre în panică.

„Dificultățile actuale sunt legate de necesitatea de a consolida măsurile de securitate și de a optimiza rutele logistice utilizate pentru livrarea combustibilului în orașul nostru. Acestea sunt provocări temporare, dar obiective, pe care le vom depăși”, a spus el.

Stațiile de alimentare cu combustibil din alte părți ale Rusiei, inclusiv din regiunea Belgorod, care se învecinează cu Ucraina, au introdus, de asemenea, restricții la vânzări, au declarat martori Reuters.

Autoritățile ruse lucrează pentru a rezolva problema raționalizării combustibilului în Crimeea, iar soluționarea acestor probleme este o prioritate majoră, a transmis luni Kremlinul.

Guvernul rus a anunțat, tot luni, că a interzis exporturile de combustibil pentru aviație până la 30 noiembrie.