Probleme pentru turiști și cumpărători la Moscova, după ce sistemul de plăți a încetat să funcționeze

O problemă apărută în sistemele de plată a provocat haos vineri pentru unii cumpărători din Rusia, făcând autoritățile să permită accesul la metroul din Moscova fără plata obligatorie la turnicheți și determinând o grădină zoologică regională să le ceară vizitatorilor să folosească numerar, relatează Reuters.

Cauza problemei din sistemele de plată nu a fost imediat clară, însă cumpărătorii și comercianții au declarat că au întâmpinat dificultăți cu Sberbank, cea mai mare bancă din țară, precum și cu plățile realizate prin coduri QR.

Banca Centrală de la Moscova nu a răspuns unei solicitări de comentarii din partea Reuters. Sberbank a declarat că problemele au fost rezolvate, dar nu a oferit detalii despre cauzele acestora.

Reporterii Reuters au relatat că magazinele și benzinăriile le-au cerut clienților să plătească în numerar timp de aproximativ o oră vineri, invocând o problemă a sistemelor de plată.

Agenția TASS a statului rus a transmis că turnicheții metroului din Moscova au permis, la un moment dat, accesul gratuit. O grădină zoologică din Belgorod a anunțat că sistemele de plată cu cardul nu funcționează și le-a cerut vizitatorilor să plătească în numerar.

Moscova și regiunea înconjurătoare au o populație de 22 de milioane de locuitori.