Problemele dentare ale copiilor dincolo de carii. Cele 5 semnale de alarmă pe care niciun părinte nu ar trebui să le ignore, explicate de medicul stomatolog pediatru Antonia Tănase, DENT ESTET 4 KIDS

Caria dentară nu este singura afecțiune care poate influența dezvoltarea sănătoasă a danturii copiilor. Dr. Antonia Tănase, medic stomatolog pediatru la DENT ESTET 4 KIDS, vorbește despre numărul din ce în ce mai mare de copii care vin la cabinet cu gingii inflamate, traumatisme dentare sau modificări ale poziției dinților, în spatele acestor probleme aflându-se obiceiuri aparent inofensive, precum folosirea îndelungată a suzetei, suptul degetului sau respirația pe gură. Medicul punctează semnele care ar trebui să se constituie în semnale de alarmă care să-i facă pe părinți să-i aducă pe cei mici la stomatolog.

Un zâmbet frumos se construiește încă din copilărie printr-o igienă corectă a dinților și controale regulate la medicul stomatolog care să depisteze și să trateze la timp orice problemă apărută. Din păcate, cei mai mulți părinți nu-i aduc pe cei mici la stomatolog decât atunci când observă o carie, realitate demonstrată și de ultimul studiu-pilot la nivel național privind starea de sănătate orală a românilor, realizat în 2024 de Colegiul Medicilor Stomatologi din România. Astfel, pe primul loc în topul principalelor afecțiuni orale în rândul copiilor sunt cariile dentare, cu o prevalență de 66,3%, urmate de inflamațiile gingivale – 35% – problemele ortodontice – 29,2% și infecțiile dentare acute care reprezintă urgențe medicale – 11,1%. Această realitate statistică se verifică și în cabinetele medicilor stomatologi.

„Cariile dentare rămân cea mai frecventă problemă care afectează dinții copiilor. În al doilea rând, este vorba despre inflamația gingivală. Faptul că gingiile sângerează poate fi tot un semn al prezenței cariei, astfel că trebuie verificat. De asemenea, mai sunt traumatismele care apar destul de frecvent la nivelul dinților copiilor, mai ales în perioada de vară, dar și iarna, în vacanțe. Infecțiile – atunci când copilul are un abces dentar – sunt un alt motiv pentru care părinții îi aduc pe cei mici la cabinet”, enumeră dr. Antonia Tănase, medic Stomatologie pediatrică la DENT ESTET 4 KIDS, principalele afecțiuni dentare ale copiilor. Alte probleme observate din ce în ce mai des de către medicii stomatologi pediatri la cabinet sunt modificări ale pozițiilor dinților sau ale dezvoltării maxilarelor ca urmare a unor obiceiuri vicioase.

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Articol susținut de DENT ESTET 4 KIDS



