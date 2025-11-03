Proces fără precedent în Spania: Procurorul general în funcție a ajuns pe banca acuzaților

Pentru prima dată în istoria modernă a Spaniei, procurorul general al statului este judecat. Procesul începe luni, fiind vorba de un caz de scurgeri de informații care îl pune într-o situație delicată pe premierul socialist Pedro Sánchez, deja afectat de alte scandaluri judiciare, transmite AFP.

Álvaro García Ortiz, cel mai înalt magistrat al parchetului spaniol, este acuzat că a transmis presei un e-mail confidențial legat de o anchetă care îl viza pe soțul președintei regiunii Madrid, Isabel Díaz Ayuso, vedeta în ascensiune a Partidului Popular (PP, opoziția de dreapta).

Acest caz reprezintă o nouă problemă pentru Sánchez, al cărui guvern de stânga l-a numit pe García Ortiz în funcție în 2022 și care se confruntă de anul trecut cu un șir de scandaluri judiciare în care sunt impcate persoane apropiate lui.

Primul ministru, care susține că e o campanie de destabilizare orchestrată de PP și de extrema dreaptă, a fost audiat joi de o comisie senatorială de anchetă într-un caz de corupție care vizează două persoane care au fost oamenii săi de încredere în cadrul Partidului Socialist.

În paralel, soția sa, Begoña Gómez, ar urma să fie judecată în curând într-un alt dosar de corupție și trafic de influență, iar fratele său David va fi judecat pentru trafic de influență într-un al treilea dosar.

Un email „scăpat” din anchetă către presă

În cazul García Ortiz, Curtea Supremă (cea mai înaltă instituție judecătoarescă din Spania) va trebui să stabilească până la 13 noiembrie dacă procurorul general a încălcat în mod deliberat secretul anchetei pentru a afecta imaginea lui Díaz Ayuso.

Cazul datează de la începutul anului 2024, când justiția îl ancheta pe Alberto González Amador, un om de afaceri și soțul lui Díaz Ayuso.

Anchetatorii îl suspectau că a fraudat administrația fiscală cu o sumă de 350.000 de euro între 2020 și 2021, în timpul pandemiei de Covid-19, în calitate de director al companiei sale care presta servicii în domeniul sănătății.

În martie 2024, mai multe instituții media au publicat conținutul unui e-mail trimis în luna precedentă procuraturii de către avocatul lui González Amador, care îi propunea un acord de recunoaștere a vinovăției prin care clientul său era dispus să recunoască două infracțiuni de fraudă fiscală pentru a scăpa, în schimb, de o pedeapsă cu închisoarea.

Dezvăluirea acestei oferte putea să ridice întrebări cu privire la nevinovăția lui González Amador, care a sesizat imediat justiția, convins că procurorul general a orchestrat această scurgere de informații către mass-media pentru a-i face rău lui Díaz Ayuso.

La rândul său, președinta regiunii Madrid și partidul său au acuzat anturajul premierului că ar fi la originea acestei lovituri sub centură și că l-ar fi folosit pe García Ortiz în acest scop.

După opt luni de anchetă, García Ortiz a fost pus sub acuzare în ianuarie, un fapt fără precedent în istoria judiciară a Spaniei.

În apărarea sa scrisă, el s-a declarat victimă a unei campanii orchestrate de guvernul regional din Madrid pentru a distrage atenția de la presupusa fraudă fiscală a lui González Amador și pentru a proteja imaginea lui Díaz Ayuso.

Zeci de martori, inclusiv jurnaliști, chemați ca martori

El și-a proclamat tot timpul nevinovăția și a refuzat să demisioneze. „Credem în nevinovăția sa”, a afirmat Sánchez în iulie.

La fel ca și biroul procurorului general al statului, care îl va apăra pe García Ortiz, procurorul Curții Supreme, însărcinat cu acuzarea, solicită achitarea, considerând că acesta nu a comis nicio infracțiune.

La rândul său, González Amador solicită o pedeapsă de patru ani de închisoare și 300.000 de euro despăgubiri pentru „prejudiciul moral cauzat”.

Cinci asociații și partidul de extremă dreapta Vox, care s-au constituit părți civile, solicită între patru și șase ani de închisoare pentru acuzat.

González Amador va depune mărturie marți, iar García Ortiz va fi ultimul care va lua cuvântul, pe 12 noiembrie. Aproximativ patruzeci de martori, dintre care doisprezece jurnaliști, au fost chemați să depună mărturie.

Dacă va fi declarat vinovat, va trebui să-și părăsească funcția, ce ce ar o criză în cadrul parchetului. Acest lucru ar reprezenta, mai ales, o lovitură politică majoră pentru Sánchez.