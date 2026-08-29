Procesul care poate modela viitorul AI în Europa. „Dacă Google câștigă, presa privată moare” 

Procesul aflat pe rolul Curții de Justiție a UE poate avea consecințe de amploare asupra modului în care sunt antrenate sistemele de inteligență artificială și asupra modului în care acestea utilizează conținutul protejat de drepturi de autor, relatează VoxEurop. În centrul disputei se află relația dintre modelele lingvistice mari, cum sunt cele dezvoltate de Google, și drepturile creatorilor de conținut europeni.

Acest articol este parte a proiectului transfrontalier PULSE. A fost scris de Gian-Paolo Accardo (VoxEurop/Franța) cu sprijinul lui Gyorki Folk (HVG/Ungaria)

Disputa a început, relatează HVG, după un articol publicat în iulie 2023 de Balatonkornyeke, un agregator de știri locale maghiar. Articolul relata că Kozsó, un cunoscut cântăreț și compozitor maghiar, nu renunțase la ideea sa de a introduce delfini în Lacul Balaton. Un utilizator a cerut ulterior chatbot-ului Gemini de la Google să rezume articolul.

Chatbot-ul a produs un răspuns de mai multe paragrafe care descria presupusul proiect, posibilul său impact asupra turismului și controversa din jurul acestuia. Dar, potrivit Tribunalului Regional din Budapesta, prima instanță sesizată, a inclus și detalii care nu apăreau deloc în articolul original. Instanța a trimis cazul la CJUE pe 3 aprilie 2025. Cazul este acum cunoscut drept Like Company vs Google Irlanda.

Pe 10 martie 2026, Marea Cameră a CJUE a organizat ceea ce observatorii juridici au descris ca fiind prima audiere orală a instanței care a abordat direct legătura dintre inteligența artificială și legislația UE privind drepturile de autor.

În centrul acesteia se află o întrebare pentru care editorii, artiștii și companiile de inteligență artificială se luptă de ani de zile: atunci când un sistem de inteligență artificială este antrenat pe baza conținutului protejat și ulterior produce răspunsuri pe baza acestuia, se aplică legea drepturilor de autor?

Modelele lingvistice mari (LLM) sunt antrenate pe seturi de date enorme, care includ cărți, articole, site-uri web și alte materiale scrise. Companiile de inteligență artificială susțin că acest proces este esențial pentru construirea de instrumente AI utile și că se încadrează în excepțiile legale concepute pentru a promova cercetarea și inovarea.

Argumentele Google și ale sectorului media

Argumentul Google este, în esență, că modelul său AI nu stochează articole așa cum o bază de date stochează documente. În schimb, acesta învață modele statistice: descompune textul în fragmente, identifică relațiile, le codifică în sistem. Din această perspectivă, susține compania, nimic nu este „copiat” atunci când sistemul generează un răspuns. Acesta prezice limbajul.

Editorii și jurnaliștii văd lucrurile diferit. Articolele lor sunt procesate și utilizate de instrumente de inteligență artificială pentru a crea produse care răspund direct la întrebările cititorilor. Astfel reduc nevoia de a vizita sursa originală. În vechea economie a căutării, Google direcționa traficul către editori, deși inegal. În economia emergentă a răspunsurilor, platformele pot menține din ce în ce mai mult utilizatorii în propriile interfețe, evitând astfel să genereze trafic web pe site-urile web de unde obțin informațiile relevante.

Întrebarea economică decurge în mod firesc: care este valoarea muncii unui jurnalist dacă cititorii primesc un răspuns gata făcut în loc de un link? Editorii, jurnaliștii și autorii susțin, de asemenea, că munca lor este utilizată fără permisiune sau compensație, în special atunci când sistemele de inteligență artificială generează rezultate care seamănă foarte mult cu conținutul original sau concurează cu acesta.

Legislația europeană conține deja instrumente relevante pentru acest conflict, deși niciunul nu a fost redactat având în vedere chatboții de astăzi. O directivă din 2001 oferă deținătorilor de drepturi control asupra reproducerii și comunicării operelor lor.

O directivă din 2019 a introdus excepții care permit extragerea de text și date – prelucrarea automată a unor volume mari de conținut – inclusiv pe materiale accesibile gratuit, cu excepția cazului în care deținătorii de drepturi optează în mod explicit să nu permită a fi folosite. Însă limitele acestor excepții, în special în contextele comerciale de inteligență artificială, rămân neverificate din punct de vedere juridic.

Trei rezultate posibile

Cazul Like Company poate forța instanța să clarifice unde se află aceste limite. Dacă judecătorii decid că instruirea în domeniul inteligenței artificiale constituie reproducere în conformitate cu legislația UE privind drepturile de autor, dezvoltatorii ar putea avea nevoie de licențe și trebuie să respecte opțiunile de excludere sau să se bazeze pe excepții specifice.

Dacă judecătorii decid că instruirea în domeniul inteligenței artificiale nu intră sub incidența drepturilor de autor, unul dintre cele mai puternice argumente juridice ale editorilor ar putea dispărea.

O a treia cale – concentrarea pe rezultatele inteligenței artificiale – ar necesita ca instanța să decidă când un răspuns al unui chatbot este suficient de apropiat de un articol protejat pentru a constitui o încălcare.

Serviciul de Cercetare al Parlamentului European a observat că instruirea în domeniul inteligenței artificiale de uz general se bazează pe seturi de date mari, care pot include materiale protejate prin drepturi de autor, și că legislația UE a creat atât drepturi exclusive, cât și excepții relevante pentru acest proces.

Avertismentul unui expert

Pentru Paul Nemitz, expert în digitalizare și profesor asociat la Colegiul Europei, miza pentru mass-media independentă este uriașă. „Dacă instanța este de acord cu argumentele Google, chiar și parțial, presa privată și publicațiile private din Europa sunt moarte”, avertizează el. „Doar presa de stat va supraviețui”.

În opinia sa, legislația UE oferă deja cadrul potrivit. „O protecție solidă a drepturilor de autor pentru operele suficient de noi pentru a fi recunoscute ca expresii ale geniului uman, pe de o parte, și o excepție de la drepturile de autor pentru extragerea de text și date, pe de altă parte.”

Această excepție a fost concepută pentru a permite progresul științific și nu pentru a permite extragerea la scară largă a producției jurnalistice și culturale de către sistemele comerciale de inteligență artificială, avertizează expertul. Orice interpretare a acesteia, insistă el, trebuie citită în paralel cu cadrul drepturilor fundamentale al UE și cu funcția democratică a jurnalismului independent.

Societatea Europeană pentru Drepturi de Autor, ai cărei membri includ academicieni de renume în domeniul drepturilor de autor, a îndemnat la prudență. În opinia societății, chatboții, modelele de inteligență artificială și motoarele de căutare implică operațiuni tehnice și juridice diferite și nu ar trebui tratate ca o singură categorie.

De asemenea, Societatea avertizează împotriva oricărei hotărâri atât de ample încât să creeze o piață de licențiere care deservește doar cei mai mari furnizori de inteligență artificială, recunoscând în același timp că utilizarea nelicențiată a conținutului protejat ridică îngrijorări serioase.

Un moment sensibil

Momentul este semnificativ. UE implementează deja Legea privind inteligența artificială, care impune furnizorilor de modele mari de inteligență artificială să adopte politici de conformitate cu drepturile de autor, să respecte opțiunile de excludere ale titularilor de drepturi și să publice rezumate ale conținutului utilizat pentru instruire.

Dar legea nu rezolvă problema drepturilor de autor de bază. Aceasta le spune companiilor de inteligență artificială să respecte legea drepturilor de autor fără a specifica ce impune conformitatea. Cazul CJUE ar putea deveni cheia judiciară care conferă acestor obligații sensul lor practic.

Nemitz consideră argumentul comercial pentru solicitarea plății ca fiind simplu. „Pentru Google și concurenții săi, plata pentru utilizarea materialelor protejate de drepturi de autor trebuie să devină normală și va fi doar o mic cost în bilanțul lor contabil”, a spus el.

Pentru dezvoltatorii mai mici și startup-uri, societățile de licențiere colectivă – care pot negocia acorduri pachet pentru mai mulți deținători de drepturi – ar oferi o cale proporțională și fezabilă către conformitate. Și, întrucât toți dezvoltatorii de sisteme de inteligență artificială bazate pe limbaj s-ar confrunta cu aceleași cerințe, nicio companie nu ar obține un avantaj competitiv refuzând să plătească.

Strategia Google

Cazul Balatonkörnyéke pare să nu fie un episod izolat. O sursă care cunoaște procedurile, care a solicitat anonimatul, a declarat pentru EUrologus că alte două procese, ambele intentate de compania Like din Ungaria, urmează un model similar de interpretare juridică.

Unul implică IT Café, un site maghiar de știri despre tehnologie, și un altul pe Gamekapocs, site cu informații despre jocuri video. Procesele au fost intentate în 2023. În hotărâre sa, Curtea de Apel din Budapesta a constatat că site-ul maghiar despre jocuri nu a solicitarea excluderea de la furniza date pentru chatboți în forma cerută de lege, ceea ce înseamnă că extragerea și indexarea conținutului său de către Google se încadrează într-o excepție legală și nu constituie o încălcare.

Conform acestei surse, Google nu s-a trezit pur și simplu atrasă în aceste dispute. A identificat și a urmărit în mod activ cazuri de acest fel în Ungaria. Compania din Mountain View, California, a aplicat o tehnică numită „căutare a districtului judiciar” cu scopul de a accelera procesul său la Curtea Europeană de Justiție din Luxemburg.

Raționamentul, conform sursei, este simplu. Ungaria are relativ puține practici juridice stabilite în litigiile legate de inteligența artificială, ceea ce o face o jurisdicție mai flexibilă în care să testeze argumentele înainte ca acestea să ajungă la nivelul UE.

Acest lucru ridică în mod firesc întrebarea ce ar putea câștiga Google din toate acestea la nivelul UE. Un răspuns susținut de fapte este că, într-un litigiu similar din Germania, între Google și o organizație de gestionare a drepturilor numită Corint Media, Google a introdus deja cazul său de succes împotriva Gamekapocs în procedurile de arbitraj, argumentând practic că există deja un precedent de legislație UE la nivel de stat membru.

Un test instituțional dificil

Avizul avocatului general al CJUE este programat pentru 3 septembrie, hotărârea finală fiind anticipată la sfârșitul acestui an.

Pentru Paul Nemitz, decizia instanței se va baza în cele din urmă pe o realitate simplă: niciun model lingvistic mare nu poate fi profitabil, în Europa sau oriunde în lume, fără a se baza pe materiale europene protejate prin drepturi de autor pentru instruirea sa. „Aici”, spune el, „este cheia”.