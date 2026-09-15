Procuror din CSM, mesaj către Nicușor Dan: „Corupția este nouă stare de normalitate? Credeam că un președinte trebuie să lupte din prima zi cu pericolul corupției”

Declarațiile lui Nicușor Dan potrivit cărora este „un mic pas înainte” că în ultimul an presa nu a relatat cazuri de mare corupție au generat reacția procurorului Claudiu Sandu, membru al Consiliului Superior al Magistraturii.

„În ultimul an, dacă ne uităm, nu am văzut ca presa să fi relatat un caz de mare corupție. E un mic pas înainte. Nu zic că nu există corupție, Doamne ferește”, a spus Nicușor Dan, luni, într-un interviu pentru Euronews.

În același interviu, întrebat dacă a fost surprins că nu i-a fost adresată nicio întrebare la ședința CSM la care a fost, Nicuşor Dan a spus că lipsa de încredere a populaţiei în justiţie arată că sistemul are probleme, dar că acestea trebuie rezolvate prin discuţii bazate pe cifre şi soluţii concrete, nu printr-un nou scandal.

Procurorul Claudiu Sandu a reacționat, declarându-se „siderat” de aceste declarații, și îl atacă dur pe Nicușor Dan.

„Este foarte nedrept pentru oamenii care au luptat cu adevărat împotriva corupției să asculte așa ceva”

„Ascult un interviu al președintelui României care spune că este un lucru bun faptul că în ultimul an presă nu a relatat despre nici un caz de mare corupție.

Așadar, dacă ascundem bine faptele de corupție și presă nu află despre ele, înseamnă că am făcut un mare pas înainte.

Pe de altă parte președintele spune că investigațiile jurnalistice care mai devoalează o parte a nedreptătilor și corupției, fie că sunt în justiție fie că sunt în alt domeniu, reprezintă de fapt niște scandaluri publice. Iar scandalurile publice nu sunt bune.

Președintele nu dorește scandaluri publice. Dorește să lucreze și să reformeze cu actualele legi și cu actuală garnitură de oameni care ocupă funcții importante în justiție. Am închis interviul”, spune procurorul, într-un mesaj intitulat „în turnul de fildeș” și postat pe Facebook.

El consideră că „este foarte nedrept pentru oamenii care au luptat cu adevărat împotriva corupției să asculte așa ceva”, mai ales în săptămâna „în care s-a aflat că niște magistrați s-au lăfăit într-un avion privat cu niște persoane cu o activitate îndoielnică, unii chiar condamnați penal”.

„Câte dosare grele de corupție au fost distruse prin prescripție?”

„Oare chiar am uitat? Câte dosare de corupție cu probe grele în ele au fost distruse prin anularea probelor? Câte dosare grele de corupție au fost distruse prin prescripție? Câte dosare sunt distruse de lipsa resurselor și de legislația catastrofală?

Oare am uitat că până și DGA-ului i-a fost interzis de către Înalta Curte să mai ancheteze fapte de corupție iar unde au lucrat acești oameni specializați se anulează probele?

Oare am uitat că din miliardele furate de corupți nu s-a recuperat mai nimic?

Oare am uitat că până și corupțîi condamnați definitiv au fost ulterior spălați prin cai extraordinare de atac?

Toate acestea sunt doar niște scandaluri publice iar în spatele lor se ascunde de fapt o stare de normalitate?

Corupția este nouă stare de normalitate?”, se întreabă procurorul.

„Credeam că un președinte trebuie să lupte din prima zi cu pericolul corupției. Să își pună la bătaie toată greutatea funcției și importantă omului care adună cele mai multe voturi în societate. Să riște suspendarea și să nu accepte compromisuri. Când colo, este foarte bine că presă nu relatează despre fapte de mare corupție. Înseamnă că au dispărut. Și ne mai întrebam de unde este furia în societate”, continuă Claudiu Sandu.

El mai crede că, de fapt, „patriotismul nu înseamnă puparea icoanelor și a steagului”, ci „înseamnă curajul de a privi adevărul în față, de a recunoaște greșelile și de a căuta soluții”.