Procuror din CSM, mesaj dur după sancționarea a doi judecători: Tace Guvernul, tace președintele, tac magistrații. Oare merită să renunțăm la onoare și la demnitate pentru bani?

Secția pentru judecători în materie disciplinară a CSM i-a sancționat pe judecătorii Ioan Fundătureanu și Costin Andrei Stancu de la Curtea de Apel Pitești, care l-au condamnat pe fostul ministru Daniel Chițoiu la 4 ani închisoare cu executare pentru un accident rutier în care au murit doi oameni. Pedeapsa a fost majorată față de cea de la instanța de fond, de 3 ani cu suspendare.

Procurorul Claudiu Sandu, membru al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), critică în termeni duri lipsa de reacție, inclusiv din partea magistraților, după sancționarea celor doi judecători care i-au majorat pedeapsa fostului ministru Daniel Chițoiu. „Cei care au protestat nu au avut decât de pierdut. Există o adevărată frică să nu ajungă vreunul la Înalta Curte. Dar chiar și așa, tăcerea este apăsătoare”, susține procurorul.

Într-un mesaj postat pe Facebook cu titlul „Tăcerea”, procurorul Sandu spune că au trecut câteva zile de la aplicarea unei sancțiuni disciplinare „pentru doi oameni care nu au făcut nimic rău”, iar „colegii judecători tac”.

„Cei care au protestat nu au avut decât de pierdut”

„Unii cred că apreciază soluția. Până la urmă, așa le trebuie celor doi dacă nu au înțeles mesajul transmis de mafia din justiție: nu vă atingeți de unii oameni politici. Nu vă înscrieți la funcții de conducere dacă nu sunteți doriți. Problema este că această sancțiune lovește în plin ce a mai rămas din statul de drept”, afirmă el.

Procurorul spune că o asemenea situație ar fi dus la proteste în 2018, când mulți magistrați au ieșit în stradă pentru apărarea independenței justiției, dar acum se tem, pentru că au avut de suferit:

„Am protestat pentru statul de drept, nu pentru bani. Cu ce ne-am ales? Cu liste negre. Oricine apare că a semnat pentru vreun protest are dificultăți mari în carieră. Unii și-au dat seama și s-au dezis de semnături. Alții au fost umiliți public atunci când s-au înscris pentru proceduri de promovare sau pentru funcții de conducere.

Am ajuns să ascultăm discursuri în care se ridică osanale conducătorilor iubiți, și aceasta de la magistrați tineri despre care ai putea crede că au fost formați în Uniunea Europeană. Cei care au protestat nu au avut decât de pierdut. Există o adevărată frică să nu ajungă vreunul la Înalta Curte. Dar chiar și așa, tăcerea este apăsătoare”.

„Tace ministrul Justiției, tace Guvernul, tace președintele”

Procurorul îi numește apoi pe cei care, în opinia sa, ar fi trebuit să reacționeze după decizia CSM de sancționare a celor dou magistrați din Pitești:

„Tace ministrul Justiției. Probabil că i se pare normal. Tace Guvernul României. Ce mai contează carierele a doi magistrați. Tace președintele. A tăcut când au fost pronunțate hotărâri istorice împotriva României. Tac magistrații”.

„Oare merită să renunțăm la onoare și la demnitate pentru bani?”

Claudiu Sandu extinde apoi criticile și vorbește despre o „nouă stare de normalitate”, în care „corupția este ceva normal și mai există nimeni care măcar să mimeze ceva pentru o combatere reală a corupției”.

El acuză, în termeni ironici, sistemul judiciar din România, susținând că „puținele dosare care se fac sunt distruse la foc automat sub acoperirea că noi apărăm drepturile cetățeanului împotriva abuzurilor statului”:

„Sigur suntem mai deștepți decât toți judecătorii de la CEDO și CJUE la un loc. Doar că cei care au inventat acest concept de drepturi ale cetățeanului, cei care au creat CEDO sau CJUE nu aplică aceleași principii ca noi. Nu distrug dosare. Nu încurajează corupția. Nu încurajează parvenitismul”.

El reia apoi acuzațiile că magistrații care nu se conformează riscă să își încheie cariera: „Drepturile infractorilor primează. Iar dacă nu ai înțeles, ești supus prigoanei și cariera ta este încheiată. Până la urmă la noi nu sunt proteste. Suntem o țară sigură”.

Mesajul lui Claudiu Sandu se încheie într-o notă ironică, legată de demersurile magistraților de a-și recupera restanțele salariele câștigate prin decizii ale instanțelor:

„Mai avem o speranță. Un miliard de euro. Ne punem toată încrederea în liderii justiției că vom primi banii. Dacă tot suntem scuipați, măcar să fim plătiți pentru asta. Oare merită să renunțăm la onoare și la demnitate pentru bani? Și tăcerea este un răspuns”.

Sancționarea celor doi magistrați din Pitești care i-au majorat pedeapsa lui Daniel Chițoiu

Unul din motivele invocate de CSM este că judecătorii Ioan Fundătureanu și Costin Andrei Stancu de la Curtea de Apel Pitești au majorat pedeapsa pentru Chițoiu luând în calcul comportamentul avocaților acestuia în timpul procesului.

Ioan Fundătureanu a fost retrogradat de la nivelul de curte de apel la cel de tribunal, iar colegului său, Costin Andrei Stancu, i-a fost redus salariul brut cu 10% timp de un an.

Potrivit comunicatului CSM, citat de Agerpres, cei doi judecători au greșit atunci când au ținut cont și de comportamentul avocaților fostului ministru pentru a justifica o pedeapsă mai mare. Avocații ceruseră schimbarea judecătorului, sesizaseră Inspecția Judiciară și solicitaseră noi probe în timpul procesului.

CSM susține că un inculpat nu poate fi pedepsit mai aspru pentru ceea ce fac avocații săi. Instituția a considerat că cei doi judecători au încălcat legea în mod conștient, nu că au făcut doar o greșeală de interpretare.

„Problema de drept analizată a fost ridicată în contextul în care cei doi judecători, soluționând un apel penal, au agravat tratamentul sancționator aplicat inculpatului. La argumentele invocate pentru adoptarea soluției s-a reținut, în mod expres, comportamentul avocaților inculpatului în fața primei instanțe, concretizat în formularea unor cereri de recuzare, sesizarea Inspecției Judiciare și solicitarea administrării unor probe”, scrie în comunicatul CSM.

CSM a precizat că nu a verificat dacă pedeapsa de patru ani de închisoare era corectă, ci doar argumentul legat de comportamentul avocaților, folosit de judecători pentru a justifica majorarea pedepsei:

„În aceste condiții, secția a reținut că nu se află în prezența unei simple erori de interpretare a legii, ci a unei încălcări conștiente, flagrante și nescuzabile a unor principii fundamentale ale dreptului penal. Caracterul elementar și necontroversat al principiilor încălcate, utilizarea explicită a conduitei avocaților pentru agravarea pedepsei, absența oricărei justificări privind imputabilitatea personală a acestei conduite inculpatului, precum și poziția celor doi judecători în procedura disciplinară, care au continuat să susțină posibilitatea folosirii comportamentului personal al avocatului pentru agravarea situației juridice a părții pe care o reprezintă, au fundamentat concluzia existenței relei-credințe.

Încălcarea constatată a fost apreciată ca fiind vădită, de o gravitate macroscopică, incompatibilă cu exigențele elementare ale exercitării funcției judiciare și imposibil de justificat prin existența unei interpretări juridice alternative”.

Hotărârea CSM nu este definitivă și poate fi contestată la Înalta Curte de Casație și Justiție.