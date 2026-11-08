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Actualitate

Procuror din CSM, mesaj dur după sancționarea a doi judecători: Tace Guvernul, tace președintele, tac magistrații. Oare merită să renunțăm la onoare și la demnitate pentru bani?

Maria Ionescu
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Procurorul Claudiu Sandu, membru al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), critică în termeni duri lipsa de reacție, inclusiv din partea magistraților, după sancționarea celor doi judecători care i-au majorat pedeapsa fostului ministru Daniel Chițoiu. „Cei care au protestat nu au avut decât de pierdut. Există o adevărată frică să nu ajungă vreunul la Înalta Curte. Dar chiar și așa, tăcerea este apăsătoare”, susține procurorul.

Secția pentru judecători în materie disciplinară a CSM i-a sancționat pe judecătorii Ioan Fundătureanu și Costin Andrei Stancu de la Curtea de Apel Pitești, care l-au condamnat pe fostul ministru Daniel Chițoiu la 4 ani închisoare cu executare pentru un accident rutier în care au murit doi oameni. Pedeapsa a fost majorată față de cea de la instanța de fond, de 3 ani cu suspendare.